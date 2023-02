Valerie Vervaecke is de nieuwe voorzitter van Comité Waregem: “Inzetten op avondactiviteiten”

Personen met MSen hun partners van Comité Waregem hebben recent het nieuwe werkjaar ingezet. Dat deden ze in OC de Kernelle in Beveren-Leie. Tijdens dit gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje, werd ook de bestuurswissel en de jaarwerking uit de doeken gedaan. De maatschappelijk werkster, voor de regio vanuit MS Liga Vlaanderen, Josy Serryn werd ook voorgesteld.

Sinds 1 januari 1991 werd er in Waregem een zelfstandige afdeling van de MS (Multiple Sclerose) Liga gesticht. Marie-Jeanne Bekaert uit Beveren-Leie nam toen als eerste het voorzitterschap voor haar rekening. “Vroeger was het zo dat slechts enkele steden in West-Vlaanderen een zelfstandige afdeling hadden en Waregem aangesloten was bij de afdeling Kortrijk. Het wasMonique De Langhe,toen werkzaam in het provinciaal bestuur van de MS-Liga West-Vlaanderen, die met de vraag kwam om ook in Waregem een afdeling op te starten. Ann Schelfshout uit Waregem nam het secretariaat voor haar rekening en ik nam de taak als voorzitter op mij”, legt Marie-Jeanne Bekaert uit. “Samen gingen we op zoek naar vrijwilligers die een handje wilden helpen bij het organiseren van maandelijkse activiteiten en/ofompersonen met MSgeregeld een bezoekje te brengen. Zo is de afdeling Waregem een feit geworden. Tijdens de jaarlijkseMS-campagne in september ging ik in verschillende parochies spreken om mensen te sensibiliseren over het verloop en de gevolgen van MS. Ook hetgospelconcert met Will Tura in 2004 zal mij steeds bijblijven. Na 16 jaar voorzitterschap heb ik de fakkel doorgegeven, maar ik draag nog steeds mijn steentje bij als vrijwilliger.”

Lena Beel uit Waregem, die vrijwilliger werd in 2003, nam de fakkel van Marie-Jeanne in 2007 over. “Mijn drie kinderen waren de deur uit en ik kwam in een spreekwoordelijk leeg nest terecht”, zegt Lena. “Ik kende de werking van de afdeling en aarzelde dan ook niet om de fakkel over te nemen. Ik was ook sociaalassistentvan opleiding en het sociaal contact met depersonen met MSsprak mij enorm aan. Ondertussen zijn we 16 jaar verder en de verantwoordelijkheden werden een beetje te zwaar. Ik ben dan ook blij dat er een verjongde bestuurswissel kon doorgevoerd worden.”

Bestuurswissel

Vanaf heden neemt Valerie Vervaecke uit Beveren-Leie, zelf persoon met MS, de fakkel als voorzitter en penningmeester over. Dit doet ze samen met Nadine Vermeulen, partner van een persoon met MS, die als secretaris en ook penningmeester zal fungeren. “De huidige werking blijft bestaan. Maandelijks wordt er een activiteit voorzien voor personen met MS, maar deze vond tot nu toe enkel plaats in de namiddag. Werkende personen met MS konden daar tot op heden niet aan deelnemen. Vanaf heden is het de bedoeling om ook activiteiten ‘s avonds aan te bieden. Ook andere dingen komen aan bod. Een crea-avond, een gezellig samenzijn, een praatavond voor partners voor personen met MS, een yoga-activiteit… We willen echt voor elk wat wils. Binnen enkele weken wordt ook een eigen Facebookpagina online geplaatst. Comité Waregem is ook heel wat ruimer dan Waregem en de deelgemeenten, ook Deerlijk, Vichte, Ooigem, Dentergem…. horen hierbij. We hopen als plaatselijk comité om heel wat nieuwe gezichten te verwelkomen en de werking verder te kunnen uitbreiden”, legt de nieuwe voorzitter uit. (Rita Sabbe)