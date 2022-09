Urban Move (zondag 18 september) vertrekt dit keer aan het VTI in Izegem

Op zondag 18 september is opnieuw zover en staat een nieuwe editie van Urban Move op het programma. Dit keer loop je door gebouwen, scholen en kerken. De tocht start en eindigt aan het VTI in de Italianenlaan en loopt door Emelgem en Kachtem.

Zondag 18 september organiseert de stad Izegem voor de vierde keer de Urban Move. Dat is een beleefloop en -wandeling op muziek door gebouwen en bedrijven. De uitvalsbasis van deze vierde editie bevindt zich op de terreinen van Prizma Campus VTI in de Italianenlaan. Langs het parcours zorgen verenigingen, fanfares en dj’s voor het nodige entertainment. “De leerlingen van het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs openen de Urban Move met een Urban Kids Run van 400 meter rond de gebouwen van het VTI”, vertelt schepen van sport Virginie Derumeaux. “Daarna start de Urban Move Run (14 uur, 8 kilometer) gevolgd door de Urban Move Wandeling (14.30 uur, 8 kilometer). Eindigen doen we om 16 uur met de ouder-kind Urban Move van 4 kilometer.”

Parcours

Deelnemers van de Urban Move Run en de Urban Move Wandeling krijgen de unieke kans om door bedrijven te wandelen en te lopen. De start is voorzien aan Prizma Campus VTI. Daarna loopt de tocht langs en door de kerk van Emelgem, Prizma Campus St.-Pieter, Huis Vanassche, de Kringwinkel, Life Danscenter, Vanrenterghem, R&M Cars & Bikes, Studio Clement, IVIO, Verfhandel Covering, EDPM Solutions, KTO, de kerk van Kachtem, Verschaete BV, Autogarage Velghe, STG, Frituur eethuis de 5-wege, Pruvoost Motor Center, Artex Fashion, Bacotech, Pernelec en dorpshuis Emelgem.

Urban Move is niet enkel een volksfeest waar je wandelt of loopt. Elk jaar zamelt de stad via het evenement geld in voor goede doelen. “Dit jaar gaat het geld dat we inzamelen naar de aankoop van AED-toestellen”, vertelt schepen Derumeaux. AED-toestellen zijn draagbare apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand.

Inschrijven

Inschrijven voor de Urban Move kan via www.izegem.be/urbanmove. Na betaling, ontvang je een bevestiging en kan je vooraf een deelnamebandje afhalen in het Vrijetijdspunt (Sint-Jorisstraat 60) of de dag zelf aan het onthaal op het terrein van Prizma Campus VTI (vanaf 12 uur).

Praktisch: best te voet of met de fiets komen. Wie toch met de auto komt kan die kwijt aan de brandweer of aan het goederenstation om dan zo langs het kanaal richting het VTI te wandelen. In de buurt van het VTI is er weinig parkeerruimte.