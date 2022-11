Unizo Vleteren pakt eindelijk weer uit met afterwork party

Unizo Vleteren organiseert, ter gelegenheid van de dag van de ondernemer, op vrijdag 18 november een afterwork party in de Sceure, waarop ook niet-zelfstandigen van harte welkom zijn.

“Na een onderbreking van twee jaar, door de coronapandemie, hopen we om weer wat mensen samen te krijgen voor dit uniek evenement”, zegt voorzitter Wim Vannobel.

“De vorige edities waren steeds een groot succes. Dit is een perfect moment om te socializen. Iedereen praat met iedereen en wie je niet kent, leer je kennen. Er is een optreden van de Mini Maxi band en daarna is er volop dansgelegenheid. Bij het binnenkomen, krijgt iedereen een glas cava of een picon.”

De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Kaarten te verkrijgen bij apotheek Dulst-Desmedt, frituur Den Engel en bakker Vannobel. (RVL)