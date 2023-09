Unizo Roeselare organiseert eerste familiedag met fiets- of autotocht

Unizo-Roeselare pakt uit met een nieuw initiatief. Met een familiale zoektocht worden enkele ondernemingen bezocht. “We hebben gezocht naar een belevingsactiviteit voor jong en oud, voor leden én niet-leden. Het kunnen niet altijd interessante avondactiviteiten zijn”, zegt Stijn Couvreur.

“Je moet niet meedoen voor de grote prijzen. Dit is voor de fun”, legt Unizo-voorzitter Stijn Couvreur uit. “We zijn een vereniging die het altijd van haar avondactiviteiten moet hebben en daar is niets mis mee. Integendeel. De Roeselaarse afdeling groeit nog steeds, dit jaar met zo’n drie procent terwijl het ledenbestand van andere afdelingen in het land ongeveer met hetzelfde aantal daalt.”

Maandelijks

“Maar we wilden ook eens iets anders organiseren, iets leuks voor het hele gezin. Binnen Unizo zijn er enkele werkgroepen, de Unizo-doenders. Zij zorgen er voor dat we minstens maandelijks een activiteit op poten zetten. Zij staken de koppen bij elkaar op zoek naar iets nieuws en zo zijn we bij deze belevingstocht aanbeland. Deelnemers kunnen op zondag 10 september kiezen voor een fiets- of een autotocht. Zo zijn we ook weerbestendig. De fietstocht is ongeveer vijftien kilometer lang. Met de auto moet je rekenen op 25 kilometer. Onderweg is er een kleinschalige zoektocht, niets spectaculairs, niets professioneel, gewoon voor het plezier want we willen hele families bereiken. We wilden de deelnemers niet afschrikken met moeilijke vragen en opdrachten. De weg vinden doe je met het bekende simpele bolletje-pijltje-systeem.”

Lokale middenstand

“Op vijf plaatsen is er een halte waar een hapje of een drankje kan genuttigd worden en waar de deelnemers meteen kunnen kennis maken met een middenstander. Afsluiten doen we met een bartime. De start van de fiets- en autotocht wordt om elf uur gegeven op de parking van het bedrijf Phaz van Aline en Louis Breemersch in de Ardooisesteenweg 305.”

“Deelnemen kost 8 euro voor Unizo-leden. Ook niet-leden willen we met deze belevingstocht bereiken. Zij betalen 12 euro. We vinden het belangrijk om ook niet-Unizo-mensen aan ons te binden in een luchtige ongedwongen activiteit. Die mensen komen meestal niet naar onze avondactiviteiten die meer beroepsgericht zijn voor de leden-middenstanders”, aldus nog Stijn Couvreur. (Bart Crabbe)