Unizo Pittem-Egem organiseert Kerstetalagewedstrijd en Winternacht

Vorig jaar organiseerde Unizo Pittem-Egem voor de eerste keer een kerstetalagewedstrijd. Door het succes wordt het initiatief dit jaar herhaald. Daarnaast vindt op vrijdag 17 december de eerste editie van Winternacht plaats in de Pittemse en Egemse centrumstraten.

“Vorig jaar hadden we er door de lockdown voor gekozen om onze lokale handelaars te promoten door de organisatie van een Kerstetalagewedstrijd, wat een groot succes was”, steekt Ellen Verkindere van wal.

“We beleven op dit moment weliswaar geen lockdown, maar de coronacijfers zijn zeker niet hoopgevend en dus hebben we besloten om van 10 december tot 9 januari de tweede editie van de Kerstetalagewedstrijd te organiseren.”

“Het concept is hetzelfde als vorig jaar. De deelnemende handelaars versieren hun etalages zo mooi mogelijk en verstoppen ergens in hun etalage een letter. Met deze letters moeten de bezoekers dan een slogan maken en noteren op het deelnameformulier. Als schiftingsvraag moeten deelnemers het totale gewicht van ons bestuur raden.”

“Om ervoor te zorgen dat de mensen weten bij wie ze terechtkunnen, voorzien we een leaflet met alle deelnemende zaken, die bij elke deelnemer te verkrijgen is.”

“Ook dit jaar is er een trofee voor de handelszaak die de mooiste etalage heeft. De winnaar wordt bepaald door een jury, die zal punten geven, samen met de punten door de bezoekers op de wedstrijdformulieren gegeven. Bij de mensen die een deelnameformulier inleveren, is er ook een winnaar, die een samengesteld prijzenpakket van onze Pittemse handelaars wint. Er zijn al een 30-tal deelnemende zaken, maar er kunnen er nog bij komen.”

“Dit jaar hadden we graag weer eens een kerstmarkt georganiseerd, maar de stijgende coronacijfers deden ons de voorbije weken beseffen dat dit onmogelijk ging zijn”, gaat Nathalie Verbrugge verder. “Na wat brainstormen kwamen we al snel bij het concept van de Winternacht uit, die we op vrijdag 17 december van 16 tot 21 uur organiseren.”

Late night shopping

“Het wordt een combinatie van late night shopping en kerstmarkt.”

“Iedere deelnemende handelaar zal voor zijn eigen deur een standje voorzien of zal binnen in de winkel iets organiseren. Zo weten we al iemand die een beperkte modeshow zal organiseren en heel wat horeca- of voedingszaken zorgen voor een waaier aan natjes en droogjes. Op dit moment hebben we al 15 deelnemers, verspreid over Pittem en Egem, maar er zullen er zeker nog bij komen.”

“Met beide initiatieven willen we enerzijds de Pittem- en Egemnaren een gezellige kerstsfeer dicht bij huis bieden, maar anderzijds willen we het ‘winkelhieren’ promoten. Onze handelaars hebben het momenteel niet gemakkelijk en daarom is het belangrijk om, nu iedereen zijn kerstcadeautjes nog moet kopen, zeker eens aan onze lokale winkels te denken.”

“Uiteraard weten we nu nog niet wat de coronaregels op dat moment zullen zijn, dus het zal, zowel voor ons als voor de handelaars, een kwestie zijn van de dan geldende regels toe te passen.”

Info: www.unizopittem.be.