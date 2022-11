Unizo Koksijde-Oostduinkerke verwelkomt nieuwe leden op eerste netwerkavond

De lokale Unizo-afdeling Koksijde-Oostduinkerke mocht op de allereerste netwerkavond zeven nieuwe ondernemers verwelkomen. Ondervoorzitter Patricia Vandenbroucke verwelkomde de gasten, bestuurslid Anthony Sparks (Immo Europe) leidde de ondernemers in die zich voorstelden.

“We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde netwerkavond met de lokale ondernemers”, zegt Vandenbroucke. De zeven ondernemers hebben zich op een boeiende manier voorgesteld en dat gebeurde bij een van onze nieuwe leden, Aline Velghe, die in ‘Huyze Velghe’ iedereen verwende met lekkere tapas en drankjes. De andere nieuwe leden waren Maxim Vanbelleghem van Seaberry Liquids (Duno), Julie Demaeght (Bedrijfsfotografie & Film), Pieter De Meyer van Proxy Delhaize Koksijde, Heleen Loones, illustrator van o.a. kinderboek Het Schelpenvolkje, Joris Van Herbruggen van Meubelmakerij Joris en Greet Peeters van Immo West.”

Er komt een vervolg

“Daarmee krijgt onze vereniging, die met een 150-tal leden na Ieper de grootste Unizo-afdeling is in de regio Westhoek, een extra boost”, zegt notaris Vincent Van Walleghem, voorzitter Unizo Koksijde-Oostduinkerke. “De nieuwe leden zijn ofwel starters die zich een jaar gratis lid kunnen maken of ondernemers die al langer hun zaak runnen maar om diverse redenen bij Unizo aansluiten”, geeft Patricia nog mee. “Zo krijgen ze toegang tot veel informatie, kunnen ze terecht bij de Ondernemerslijn met al hun vragen, blijven ze op de hooge van nieuwtjes … Het eerste netwerkevenement was al zo’n succes dat we een tweede zullen plannen!” (MVO)