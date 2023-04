Unizo Esen organiseert gezellige en leerrijke lentereceptie

Unizo Esen heeft op 21 maart een lentereceptie georganiseerd. “Iedereen heeft het rond de nieuwjaarsperiode al druk en voor een ontspannen samenzijn leek ons de lente meer geschikt”, zegt voorzitter Chris Vandezande.

“We hadden afgesproken in feestzaal De Kroon, voor een avond met hapjes en drankjes – een verwenformule uitgedokterd door de eigenaars van de feestzaal – en voor een lezing van Jeroen Deprez, ondernemer laureaat 2022 bij Unizo, die kwam uitleggen hoe je laureaat wordt. We mochten een groot aantal ondernemers verwelkomen, op een ideale avond om in een ontspannen sfeer kennis te maken met de collega-ondernemers.” Op de foto: Bernard Vanbiervliet, Johan Deprez, Marian Lannoo, Chris Vandezande, Kris Debruyne en Marleen Deraedt. (ACK)