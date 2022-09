United Spurs pakt uit met afterwork

Gisteren was het openluchtzwembad LAGO Abdijkaai het topdecor voor de eerste editie van de United Spurs Afterwork. Daarmee zetten ze het nieuwe sportjaar feestelijk in en kon iedereen kennismaken met de United Spursfamilie en onze Kortrijkse topatleten. Vroege vogels konden vanaf 18u genieten van een gratis vat en de honger stillen bij de foodtruck van Croqette. Het DJ-duo Geestige Gasten bracht het feestje op gang.

“We willen met deze afterwork nog eens naar buiten komen met de United Spurs en het ambitieuze project rond topsport in Kortrijk tastbaar en zichtbaar maken. Het is ook leuk om de clubs en haar supporters in een informele sfeer nog eens samen te brengen. We streven ernaar om de community van meer dan 3000 leden verder uit te breiden en het unieke merk ‘United Spurs’ bekend te maken aan alle Kortrijkzanen en ver daarbuiten”, zegt Romanie Poté, projectleider Topsport en Sportevents bij Stad Kortrijk.

In december wordt er ook een awardshow georganiseerd: The United Spurs Awards, maar daar kon Romanie voorlopig niets meer over kwijt. Momenteel is de groep nog op zoek naar sponsors voor haar project. Stad Kortrijk deed nu de toelage, maar dat is niet blijvend. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Romanie via 0485/59.94.80 of info@unitedspurs.be.

Negen Kortrijkse topsportclubs

United Spurs is een overkoepelende sportorganisatie. De kern wordt gevormd door negen Kortrijkse topsportclubs die zich engageren om samen te werken over sporten heen. Dit allemaal met als motto ‘Samen sterker’, united dus. “Het doel is om kennis, expertise, werkkrachten, sponsors en zo meer met elkaar uit te wisselen om alle sportclubs naar een hoger niveau te tillen.”

“Zo krijgen bijvoorbeeld de profkeepers van KV Kortrijk training van zwemcoach Fanny Lecluyse van KZK Spurs omdat bepaalde spiergroepen, zoals de armen, niet getraind worden door een klassieke voetbalkeeperstraining. Het is een uniek project, we zijn de enige stad in Vlaanderen die dat doet op vandaag”, zegt schepen van Sport, Wouter Allijns.