Uitverkocht valentijnsgala voor Kiwanis Diksmuide IJzer

Zaterdag 11 februari stond het 25ste valentijnsgala van Kiwanis Diksmuide IJzer op de agenda. Het evenement vond plaats in Salons Saint-Germain.

Kiwanis voorzitter Frank Delancker sprak de meer dan 800 aanwezigen toe: “Ik ben blij dat we na twee jaar afwezigheid opnieuw kunnen feesten. Dit jaar mogen we opnieuw ons vertrouwd Gala aanbieden en hoe: meteen weer een uitverkochte zaal en dit vrijwel allemaal dankzij onze talrijke sponsors. In die twee verloren jaren heeft Kiwanis, mede door het organiseren van een tuinfeest en de verkoop van valentijnsboxen als vervangers van het gala, haar engagementen tegenover haar sociale werken toch kunnen nakomen. Ook zijn er bij onze club 8 nieuwe jonge leden bijgekomen.

De opbrengst van dit feest, ruim 50.000 euro, gaat voor 100% naar zorgvuldig uitgekozen sociale projecten die minder bedeelde kinderen ten goede komen”. Op de foto zien we vooraan v.l.n.r. Carlo Sap, vice-voorzitter Wilfried Waeles, secretaris Marc Crevits, voorzitter Frank Delancker, penningmeester Bart Cool, Kristof Monstrey en Gino Weyne. Achteraan staan v.l.n.r. Mathieu Van Eenoo, Jürgen Buyse, Leander Vande Ginste, Ruben Waeles, Jeroen Bolle, Benoit De Wilde, Rudi Roose, Julien Vansteenland en Pieter Deman. Ontbreken op de foto: Jeroen Bailleul, Manel Cornelis, Gino Vandaele, Maxim Cornelis, Filip Vandenberghe Joost Salenbien, Michiel Cornelis en Tim Saint Germain. (RVL/foto RVL)