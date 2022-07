Twintigtal kinderen met hitteslag in Chirolokalen Koekelare

In Koekelare zijn ongeveer twintig kinderen onwel geworden door de hitte in de Chirolokalen. Dat bevestigt de brandweerzone Westhoek. Het medisch interventieplan werd afgekondigd.

Omstreeks 18.35 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een kampterrein in de Ichtegemstraat in Koekelare. Op een jeugdkamp van een Chirogroep uit Meerle/Hoogstraate was een aantal kinderen onwel geworden door de hitte.

Een zestiental kinderen zijn na een eerste controle van een mugteam afgevoerd naar drie ziekenhuizen in de buurt. Alle kinderen vertoonden tekenen van hitteslag, maar zijn niet in levensgevaar. Het medisch interventieplan werd afgekondigd om de actie te coördineren.

Een mugteam bleef nog even ter plaatse voor opvolging en verzorging van de kinderen die nog aanwezig zijn op de kampplaats. In overleg met de organisatie wordt het kamp stopgezet en worden de ouders gecontacteerd om de kinderen te komen ophalen.