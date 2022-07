Twintigste editie van ’t Zudn van Vrankrik in Pittem

Na twee jaar van beperkingen en regels organiseren het oudercomité en de leiding van Chiro ‘t Kartouchke dit jaar opnieuw een spetterende versie van ‘t Zudn van Vrankrik. Deze twintigste editie kent weer de vertrouwde gezelligheid met enkele kleine wijzigingen.

“Wanneer we het programma van het Zotte Maandagweekend uit het verleden bekijken, komen we onvermijdelijk uit bij de gezelligheid van ‘t Zudn van Vrankrik”, steekt oudercomité-voorzitter Peter D’heygere van wal. “Twee jaar geleden konden we het door corona niet organiseren en ook vorig jaar moesten we ons beperken tot een ‘lightversie’, maar dit jaar kunnen we er tijdens onze twintigste editie weer volop voor gaan. Ons doel blijft onveranderd: met onze activiteiten tijdens dit weekend geld in het laatje brengen om het zomerkamp voor iedereen betaalbaar te houden en tijdens het jaar de werking financieel te ondersteunen. Wat de locatie betreft zijn we bij onze vertrouwde speelplaats van de oude jongensschool in de Eikeldreef gebleven. We zitten in de dichte nabijheid van de Markt en de kinderen hebben hier voldoende plaats om te spelen.”

Typische sfeer

“Wat ons programma betreft, start de leiding op zaterdagnamiddag 16 juli vanaf 16 uur met een kinderfuif voor kinderen vanaf vijf jaar. Het wordt een leuke namiddag vol animatie en muziek. De ouders kunnen intussen op ons open terras genieten van een lekker drankje. Vanaf 21 uur hebben we dan onze ‘Noche Loca’, de openluchtfuif met een spetterende ambiance onder de deskundige leiding van dj Pablo en dj Matizz.”

Kaasavond

“Op zondag 17 juli daalt vanaf 17 uur de Franse sfeer neer op het plein tijdens onze alom bekende kaasavond. Tussen 19 en 21 uur zal de kaas aan tafel geserveerd worden op vooraf klaargemaakte bordjes, samen met lekker fruit en de benodigde broodjes. We hebben dit principe vorig jaar voor het eerst toegepast, als vervanging van het kaasbuffet van vroeger, en we hebben hier heel veel goede reacties op gekregen. Ook wat de muziek na de maaltijd betreft hebben we een kleine wijziging doorgevoerd. De coverbands van vroeger hebben we vervangen door een optreden van Les Invités, die echte Franse chansons ten gehore zullen brengen, wat de echte Franse sfeer alleen maar kan verhogen. Na dit optreden is er nog een afterparty met ChiroDJ. Het aantal deelnemers aan de kaasavond is beperkt tot 300, dus snel zijn is de boodschap. Kaarten kunnen gereserveerd worden via kaasavondtzudn@gmail.com of telefonisch op 0472 30 61 28 en kosten 15 euro.

Op Zotte Maandag 18 juli kunnen de mensen vanaf 10 uur terecht op ons terras voor een lekker drankje en heel veel gezelligheid. Om 12 uur is dan de trekking van onze traditionele tombola. Gedurende de namiddag blijft ons terras open. Vanaf 17 uur is er ons Après Stoet-feest met dj Jo Van Langeveld, waarop gefeest zal kunnen worden tot in de vroege uurtjes.” (JG)