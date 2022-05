Tweedehandsbeurs in oude loods

Zaterdag 14 mei organiseert de Gezinsbond Izegem zijn 28ste Tweedehandsbeurs voor kinderkledij en andere kinderspullen. “Niet in zaal Iso omdat daar nog een tijdje het vaccinatiecentrum gevestigd is, maar wel in een loods van de vroegere Drukkerij Strobbe in de Dirk Martenslaan”, zegt secretaris André Vandevelde.

“Onze eerste tweedehandsbeurs dateert al van 2001, de laatste van maart 2020”, aldus André Vandevelde. “Omdat we verschillende jaren twee tweedehandsbeurzen in één jaar organiseerden, zijn we op 14 mei al aan onze 28ste editie toe. Niet in zaal Iso omdat die in afwachting van de afbraak nog even vaccinatiecentrum moet blijven voor het geval er nog zou moeten gevaccineerd worden. Stad Izegem ging op zoek naar een andere locatie voor onze beurs en vond die in een oude loods van de vroegere Drukkerij Strobbe in de Dirk Martenslaan 10.”

Het is een tweehandsbeurs waar uitsluitend kinderspullen mogen verkocht worden. “Kinderkleding, babystoelen, kinderspeelgoed … Uiteraard vragen we aan de standhouders alleen spullen te verkopen die nog in goede staat zijn. Wat die dag niet verkocht wordt, kan eventueel door de Voedselbank opgehaald worden.”

Leden die op de tweedehandsbeurs willen staan, betalen 16 euro voor een stand van 3,30 meter breed en waar ook een tafel zal staan. Niet-leden betalen 25 euro. Zaterdag 14 mei kan je gratis naar de tweedehandsbeurs gaan kijken en vooral kopen van 14 tot 16.30 uur.

Werkingsjaar

De Gezinsbond Izegem doet nog heel wat activiteiten in de loop van een werkingsjaar. “We organiseren ieder jaar een kookles voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De eerstkomende les staat gepland voor 22 februari 2023. We zorgen ook ieder jaar voor een paasontbijt. En dit jaar staan we ook op de Izegemse Batjes met de Theatercaravan.

Het bestuur van de Gezinsbond bestaat uit voorzitter Geert Demeester, secretaris André Vandevelde, bestuursleden Christiane Vanhalst, Odiel Dubois, Marc Mistiaen, Wim Guillemyn, Ingrid Tant, Monique Bouvry, Hilde Vandekerckhove, Heidi Lanoy, Nathalie Verleden, Greet Cappelle en Lieve Quidousse.