Tweede Obstacle Run (zaterdag 1 juli) van Jekri klokt af op 246 deelnemende teams

Jekri, de Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem, pakt op zaterdag 1 juli voor de tweede keer uit met een Obstacle Run. Op de terreinen in de Kwadestraat in Rumbeke nemen maar liefst 246 teams van vijf collega’s het op tegen elkaar. Dat maakt het grootste B2B-event uit de regio bekend. Niet enkel de deelnemers, maar ook de supporters zijn welkom. Op de afterparty in de feesttent, met onder meer Sam Gooris, is iedereen welkom. Toegang is overigens gratis.

De jonge ondernemers van Jekri hebben hun tent letterlijk opgeslagen op de braakliggende terreinen in de Kwadestraat. Vorig jaar organiseerden ze voor het eerst hun Obstacle Run. Met 156 teams was dat al een overdonderend succes, maar de mond-tot-mondreclame deed zijn werk en dit jaar zijn er maar liefst 246 ploegen ingeschreven. Daarbij nemen vijf collega’s per team het namens hun bedrijf op tegen de andere ploegen.

Op het parcours moeten 16 obstakels bedwongen worden, je moet ook als team de finish overschrijden. De winnaar krijgt een ballonvaart cadeau.

Helpende scouts

Maar het evenement is veel breder dan de Obstacle Run zelf. Terwijl de teams zich in het zweet werken kunnen supporters en andere collega’s hen aanmoedigen en moeten ze daarbij geen dorst lijden. Voor de kinderen zijn er ook springkastelen voorzien. En er is de afterparty met Sam Gooris (18.30 uur), Viktor Verhulst & Kobe Ilsen (21 uur) en Shoarma Soundsystem (22.30 uur).

“Al onze leden steken natuurlijk de handen uit de mouwen, ook heel wat partners helpen en we kunnen ook rekenen op hulp van de Roeselaarse scouts.” (WVS)