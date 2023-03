Tweede Obstacle Run op zaterdag 1 juli in Rumbeke: “Alles nog groter, langer en hoger”

Op zaterdag 1 juli zullen duizend moedigen de strijd aangaan met 17 obstakels in de Jekri Obstacle Run in Rumbeke. Een teambuilding van het zuiverste soort die aan de tweede editie toe is. Na het succes van vorig jaar kon de Jonge Kamer haast niet anders dan opnieuw voortborduren op het succes en aan de vraag van de bedrijven voldoen.

Op de grasvlakte in de oksel van de Armoedestraat en de Kwadestraat organiseert Jekri (Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem) voor het tweede jaar een Obstacle Run bedoeld voor bedrijven. Die kunnen één of meerdere teams van vijf deelnemers inschrijven, de rest van het personeel kan mee komen supporteren. De eerste editie was al een overdonderend succes met ruim 150 teams die zich in de strijd gooiden, dit jaar mikt men op nog meer teams. “Om meer volk te ontvangen hoeven we niet echt aan onze formule te sleutelen, we hadden daar wel nog wat speelruimte”, benadrukt Alexander Vuylsteke, dit jaar voorzitter van Jekri. “Ieder jaar zetten we iets op poten, nu doen we twee jaar op rij eenzelfde organisatie. Ook al omdat we voelden dat er wel wat vraag naar was vanuit de bedrijven. Nu al zijn er ruim 100 inschrijvingen.”

Niet getwijfeld

De voorzitter krijgt daarvoor natuurlijk de hulp van zijn hele team van jonge ondernemers en ook eventverantwoordelijken Jean-Louis Matton en Sebastiaan Vanneste. “We hebben eigenlijk niet lang getwijfeld om die tweede editie te oraniseren”, stipt Jean-Louis aan. “Alles wordt groter, langer en hoger… En dat alles met één doel: bedrijven net voor de vakantiemaanden de kans bieden hun werknemers te bedanken na een jaar hard werken te bedanken.”

Feesttent centraler

Opnieuw zullen een 17-tal obstakels overwonnen moeten worden. De locatie blijft dezelfde, maar de feesttent, die vorig jaar tegen de Armoedestraat opgesteld stond verhuist nu meer richting de Rijksweg en komt zo meer centraal op het terrein te staan. “Zo zul je vanop het terras een beter zicht hebben op het spektakel.”

En dan is nog de afterparty ook natuurlijk. “Sam Gooris, Viktor Verhulst en Kobe Ilsen komen al zeker, aangevuld met nog wat lokaal talent. Het moet één groot feest worden.”