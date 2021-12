Tweede editie van West-Vlaams kampioenschap UNO in Tielt: “Nu ook editie voor kids”

Na een succesvolle eerste editie van het West-Vlaams kampioenschap UNO is het evenement op zaterdag 29 januari 2022, als corona het toelaat, aan een vervolg toe. Hier en daar wordt er gesleuteld aan de formule.

“Het kampioenschap zal iets anders verlopen in vergelijking met de editie van 2020”, vertelt Matthias Allegaert, die als spreekbuis fungeert voor organisator basisschool ’t Nieuwland. “Naast het gewone kampioenschap organiseren wij nu ook een kids-editie voor kinderen tot acht jaar. In de eerste ronde maken de kinderen uit wie de beste speler van de tafel is en die gaat dan rechtstreeks naar de finale. Het gewone kampioenschap verloopt terug in vier fases, om te beginnen met de eerste en tweede ronde.”

“Daarna moeten de halve finale en finale uitmaken wie de nieuwe kampioen wordt.” Op een antwoord waarom er voor UNO werd gekozen, hoeft Matthias Allegaert niet lang na te denken. “Die keuze is heel logisch. Dit is waarschijnlijk het enige kaartspel dat iedereen, gelijk welke leeftijd, zonder veel introductie kan spelen om te winnen.”

Ook tombola

De eerste editie werd gewonnen door Jeanne Blancke. “We hopen natuurlijk dat ze haar titel, die ze op een overtuigende manier won, komt verdedigen. Zij mag alvast een persoonlijke uitnodiging verwachten om terug deel te nemen.” De eerste editie moest geld in het laatje brengen voor Matthias zijn triatlonavontuur. “Deze tweede editie staat volledig in het teken van basisschool ’t Nieuwland. Het doel van deze editie is om een uitdagende speelconstructie te kopen om onze speelplaats nog aantrekkelijker te maken.”

De tombola van vorig jaar keert ook terug. “Die zal er inderdaad terug zijn met enkele heel mooie prijzen geschonken door vele fantastische Tieltse zelfstandigen die allen op de poster terug te vinden zijn. Dus als je al eens wilt dromen over wat je allemaal kunt winnen die avond, dan bekijk je best onze affiche eens goed”, knipoogt Matthias Allegaert.

Andere locatie

In vergelijking met de eerste editie is de locatie nu anders. “Waar vorige keer de turnzaal het decor was, kiezen we deze editie voor de Europahal. De deuren gaan open om 18 uur en effectief starten we om 19 uur. Deelnameprijs voor de gewone editie is 5 euro, terwijl men voor de kids-editie 2 euro betaalt. Inschrijven kan via onze Facebook-pagina WVKUNO of via de QR-code die op de poster van het evenement staat.” Ook toeschouwers zullen welkom zijn. “Er zullen opnieuw eet- en drankmogelijkheden zijn, maar natuurlijk houden we rekening met de regelgeving die op dat moment geldt. Sowieso zal het een Covid Safe-evenement zijn.”

Leerkracht Matthias blikt met plezier terug op triatlonjaar 2021. “Na een aarzelende start wegens veel afgelastingen kwam het circus toch ten volle op gang afgelopen zomer. Ik kon tweemaal het zegegebaar maken en presteerde ook tijdens de andere wedstrijden op niveau, meestal beloond met dichte ereplaatsen.”

“Mijn Ironman, die gepland stond in 2020, heb ik door verschuivingen in de kalender nog niet kunnen betwisten. Hij staat begin juli 2022 terug op de planning. We staan met nog enkele andere atleten van de Izegemse Triatlonclub aan de start, dus dat wordt extra plezant afzien”, besluit Matthias Allegaert.

(KM)