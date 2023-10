Tweede editie van Daisel Verlicht op zaterdag 4 november: “Parcours met tal van verrassingen”

Op zaterdag 4 november organiseert de dienst toerisme in samenwerking met verschillende Dadizeelse verenigingen de tweede editie van Daisel Verlicht. “We stippelen een parcours van vier kilometer met tal van verrassingen uit”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie). De organisatoren hopen op 2.000 aanwezigen.

Twee jaar geleden organiseerde de toeristische dienst van de gemeente Moorslede een eerste editie van Daisel Verlicht. De tocht langs allerlei speciale lichtinstallaties lokte toen het maximum aantal van 1.000 bezoekers. “Die eerste editie smaakte onmiddellijk naar meer. Dit jaar hopen we het dubbel zo goed te doen, met hopelijk dubbel zoveel deelnemers aan de wandeling vol verrassingen”, aldus schepen van toerisme Nessim Ben Driss.

De voorbije maanden verrichtten de medewerkers van de toeristische dienst reeds pakken werk ter voorbereiding van het evenement op zaterdag 4 november. “Maar we kunnen gelukkig ook rekenen op de steun van tal van verenigingen die op die avond op één of andere manier meehelpen om van Daisel Verlicht iets heel moois te maken.” Daisel Verlicht gaat op zaterdag 4 november van 17 tot 22 uur door.

Dadipark en basiliek

“De straatverlichting in Dadizele wordt die avond grotendeels gedoofd. De deelnemers aan de wandeling laten zich leiden door de lichtjes onderweg. Op verschillende plaatsen worden er lichtinstallaties geplaatst. Dit jaar zijn dat er zelfs twee meer dan bij de vorige editie”, aldus de schepen. De organisatoren stippelden ook een gloednieuw parcours uit. “We zoeken onder andere de omgeving van het voormalige Dadipark op. In de basiliek voorzien we een leuke verrassing, maar ook nabij Park Mariënstede is er een hoogtepunt voorzien.” Acht plaatselijke verenigingen zorgen langs het parcours voor extra animatie of een hapje en een drankje. Zo serveert atletiekvereniging Dapalo soep, voorziet Okra een lekkere aperitief en baat de plaatselijke Chiro de centrale bar in ’t Torreke uit. “De sfeer wordt dus niet enkel gebracht door de verlichting, maar ook door de verschillende verenigingen die hun kraampje onderweg opzetten en mensen met muziek, dans of iets lekkers vermaken.”

Verkeersmaatregelen

In het kader van het evenement worden er ook verschillende verkeersmaatregelen genomen. Op het parcours zullen tussen 17 en 22 uur veel mensen passeren. “Dat zorgt ervoor dat we erg voorzichtig moeten zijn. Op oversteekplaatsen zullen gemachtigde opzichters aanwezig zijn. Voor de veiligheid zal ook de Waterstraat afgesloten worden tussen de Ledegemstraat en de Moorsledestraat”, klinkt het.

Extra parkeergelegenheid wordt er voorzien in de Azalealaan en de Beselarestraat. In de Azalealaan wordt tussen de Remi Dewittestraat en de Ridder Janlaan een parkeerverbod ingesteld. Langs de parkzijde zal er in visgraat geparkeerd kunnen worden. Door het vrijhouden van de overzijde is er wel nog tweerichtingsverkeer mogelijk. In de Beselarestraat geldt er die avond eenrichtingsverkeer tussen de Geluwestraat en de Arkemolenstraat in de richting van de Arkemolenstraat. Aan de rechterzijde zal ook in visgraat geparkeerd kunnen worden. Een omleiding wordt voorzien in de Arkemolenstraat.

2.500 inschrijvingen

Inmiddels zijn de inschrijvingen voor Daisel Verlicht al volop gestart. “Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 mensen ingeschreven, maar we gaan voor meer. Er zijn wel maar 2.500 mensen welkom. Op die manier kunnen we alles op een veilige en vlotte manier laten verlopen”, aldus schepen Nessim. Hij hoopt dat Daisel Verlicht een tweejaarlijkse traditie kan worden. “Je merkt gewoon dat de interesse in een dergelijk soort evenement groot is. Vele mensen zijn nu al benieuwd met welke verrassingen we zullen uitpakken.”