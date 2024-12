Tweedaagse veldtoertocht in Assebroek

In het weekend van 28 en 29 december 2024 vindt de jaarlijkse veldtoertocht van de Assebroekse Trudotrappers plaats. Dit jaar kunnen liefhebbers twee dagen van enkele prachtige natuurgebieden genieten. Ryckeveldebos, Oedelemberg, Beverhoutsveld en de Assebroekse Meersen vormen de traditionele trekpleisters. Starten kan op zaterdag tussen 9 en 14 uur en op zondag tussen 9 en 11 uur. Afstanden: 28, 35 en 45 km. Inschrijvingen: clublokaal Extra Time (Sport Vlaanderen) in de Nijverheidsstraat 112 in Assebroek. Elke deelnemer krijgt na afloop een gratis hotdog. Inschrijvingsprijs: 4-5 (VBR-leden)/6-7 euro (niet-aangeslotenen). Meer info: www.trudotrappers.be. (TVB/gf)