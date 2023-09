Twee West-Vlaamse scheidsrechters maken kans op titel ‘Persoonlijkheid van het Jaar’

Vandaag maakt de Vlaamse Sportfederatie 26 sterke kandidaten bekend die nog kans maken om de allereerste ‘Persoonlijkheid van het Jaar’ te worden. Twee onder hen komen uit West-Vlaanderen: Noël Opsomer uit Kortrijk en Pieter Vanhaverbeke uit Moorslede.

Vlaanderen telt meer dan 10.000 scheidsrechters en officials, de afgelopen drie weken werden maar liefst 1.000 stembiljetten ingezonden die uiteindelijk 26 genomineerden – eentje per sportfederatie – opleverden. De 90-jarige Noël Opsomer van Atletiek Vlaanderen is tevens de oudste overblijvende kandidaat. Pieter Vanhaverbeke is actief binnen de Vlaamse Hockey Liga.

“De massale inzendingen tonen dat de wekelijkse inspanningen van onze duizenden scheidsrechters en juryleden niet onopgemerkt voorbijgaan en écht naar waarde worden geschat. Het is een positief signaal naar al onze huidige scheidsrechters om er samen een topseizoen van te maken”, aldus Sara Pannecoucke, verantwoordelijke ‘Week van de Official’ bij de Vlaamse Sportfederatie