Twaalfjarige Luka wint het vierde BK knikkeren in Wervik

De twaalfjarige Luka Masson won zondag in de stadszaal Oosthove in Wervik voor eigen volk de vierde editie van het BK knikkeren. Vanessa Dewitte werd tweede, tuinaannemer Cedric Tandt legde beslag op de derde plaats. Het ging tijdens Nostalagie om een organisatie van knikkerclub Les Boules D’Or en uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat.

Nostalagie was toe aan de tweede editie. In vergelijking met vorig jaar vond het een maand later plaats. “Volgend jaar keren we wellicht terug naar ergens in de maand november”, zegt Antony Verschaeve. “Het was onze bedoeling om Nostalagie te organiseren op zaterdag 12 en zondag 13 november maar het probleem was toen dat we maar vanaf zaterdagmorgen over de zaal zouden kunnen beschikken wegens op de Wapenstilstand 11 november de jaarlijkse toertocht van mountainbikeclub De Raketten.”

Chiro

“Omdat er op vrijdag markt is op Oosthove verhuisden ze naar Virovios en hadden we dus eigenlijk hier toch Nostalagie kunnen organiseren. Voor de standhouders is de opkomst minder dan vorig jaar. Het knikkeren en eten is bijna een even groot succes.”

Voor het knikkeren waren er een veertigtal deelnemers. “In vergelijking met vorig jaar zijn er heel veel nieuwe gezichten”, zegt de cafébaas. “Waaronder een groep van Chiro Jow.”

(Erik De Block)