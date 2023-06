Twaalfde editie kampvuuravond in Watou: “Dit jaar op nieuwe locatie”

Ferm Watou en Landelijke Gilde Watou organiseren op zaterdag 15 juli de twaalfde editie van hun kampvuuravond. Het belooft opnieuw een sfeervolle avond te worden vol warmte, ambiance en muziek op een nieuwe locatie in de Oude Provenstraat in Watou.

“Dit jaar steken we het kampvuur al voor de twaalfde keer aan. We doen dit op de hoeve van Johan Decalf en Karlien Claeys in de Oude Provenstraat 30 in Watou”, zegt Carmen Delalleau van Ferm Watou. “De bestuursleden verwelkomen jullie graag met een aperitief. Als de avond valt, wordt het kampvuur aangestoken en begint de sfeer op te luwen met het optreden van The New Seventies Band. Ze brengen enkel seventies hits uit dat decennium. Daarna zorgt Studio Fashion ervoor dat we verder kunnen feesten tot in de late uurtjes.”

Drankbar

“Naast muziek wordt er ook gezorgd voor frietjes en worsten om de hongerige magen te stillen en een drankbar aan democratische prijzen die open blijft tot de laatste noot muziek. Noteer dus zeker 15 juli in de agenda voor een avond vol vuur, muziek en ambiance.”

Kampvuuravond gaat op zaterdag 15 juli van start om 19.30 uur op de weide langs de Oude Provenstraat 30 in Watou. Er is een optreden van The New Seventies Band en afterparty met Studio Fashion. Kaarten zijn te verkrijgen via 0474 37 81 04 of joseph.delalleau@telenet.be. De toegang kost 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Een welkomstdrankje is inbegrepen. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.