Twaalf verenigingen en Kunstacademie zetten de deuren open: Maak kennis met oc De Brug

Op zaterdag 11 februari zetten de verenigingen en het kunstonderwijs in oc De Brug in Zwevegem de deuren open. Met deze opendeurdag willen ze zich aan de buitenwereld voorstellen. “Dit is hier een vrij uniek project. Nergens in België, en zelfs ver buiten onze landsgrenzen, kun je zo’n complex vinden.”

Ontmoetingscentrum De Brug, in de Otegemstraat in Zwevegem, is al ruim vier decennia een plaats waar verenigingen onderdak vinden. De gebouwen dateren uit 1870 en waren oorspronkelijk een suikerfabriek. Na een poosje werden ze omgevormd tot het textielbedrijf La Flandre. Ruim 40 jaar geleden werden ze eigendom van de gemeente, dat het complex inrichtte als ontmoetingscentrum.

“Het oc De Brug ontstond in de jaren 70, toen de firma Bekaert nog heel wat verenigingen onder zijn vleugels had. Men wilde daarvan af, en de gemeente Zwevegem was verplicht te zorgen voor opvang”, geeft Philippe Depraetere, voorzitter van Werkgroep De Brug, ons mee als introductie. Aanvankelijk waren er weinig verenigingen, maar nu vinden er een twaalftal onderdak. Deze zijn zowel actief op sportief als op cultureel gebied. Volgens Depraetere vinden er zo’n 2.500 mensen de nodige ontspanning. Armand Vantomme, die al ruim 35 jaar secretaris is van de werkgroep, vult aan: “Dit is hier een vrij uniek project. Nergens in België, en zelfs ver buiten onze landsgrenzen, kun je zo’n complex vinden.”

Samenwerking

Het ontmoetingscentrum is nog altijd eigendom van de gemeente en om een goede communicatie te verzekeren tussen de verenigingen en het gemeentebestuur, werd een werkgroep opgericht. “De verstandhouding tussen de clubs onderling was in het begin niet altijd goed. Daarom werd Werkgroep De Brug opgericht. Op de vergaderingen zijn alle clubs aanwezig met een delegatie. Ook de betrokken schepenen of diensthoofden zijn op de vergaderingen aanwezig. We hebben tevens een jaarkalender waar we de diverse belangrijke activiteiten van de verenigingen in opnemen, zodat anderen daar rekening kunnen mee houden”, aldus Armand Vantomme.

De subsidies vanuit de gemeente zijn wel een stuk kleiner geworden. “De gebouwen zijn nu allemaal af. Er is overal dubbele beglazing, de muren en de daken zijn in orde, er kwam ledverlichting… Vandaar ook dat de subsidies verminderden. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun lokaal”, zegt de voorzitter. De sterkte van oc De Brug is ook dat de verenigingen soms samenwerken. “Bepaalde groepjes van Showband Calypso gaan bijvoorbeeld oefenen in het lokaal van de miniatuurracingclub, omdat daar op vrijdagavond geen trainingen zijn.”

Opendeurdag

Morgen, zaterdag 11 februari, organiseert men een opendeurdag. Tussen 10 en 18 uur zullen nagenoeg alle verenigingen actief bezig zijn. “Het is de bedoeling dat men de clubs kan zien zoals ze tijdens hun clubactiviteiten te zien zijn”, weet Philippe Depraetere. De opendeurdag heeft niet meteen de bedoeling nieuwe leden te lokken.

“Deze zijn uiteraard altijd welkom, maar we willen ons ook eens aan de buitenwereld tonen. We ervaren dat nogal wat mensen onwetend zijn over wat De Brug is en wat er hier gebeurt”, besluit Armand.

