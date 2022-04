Tuur (16) leidt jeugdmuziekafdeling De Speelveugels in Ingelmunster

De Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt maakt op 23 april haar rentree met het concert ‘Back on Track’. Ook op het podium: het percussie-ensemble en De Speelveugels. Die laatste hebben een nieuwe verantwoordelijke, de 16-jarige Tuur Dumoulin.

De jongste zoon van Ivo en Hilde Dumoulin-Vanmaele is niet de enige die ten huize Dumoulin, in de Bruggestraat, gebeten is door de muziekmicrobe. Ook zijn broer Kasper is muzikaal aangelegd en speelt bij de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt.

“Ik heb al van jongs af de muziekkriebel in mijn bloed”, zegt Tuur. “Ik speel nu al zeven jaar saxofoon bij de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt. Mijn oudere broer Kasper speelt er al tien jaar op het slagwerk. Sinds dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de jeugdmuziekafdeling De Speelveugels.”

Nieuwe jongeren

“In de voetsporen van Francis Baert komen we iedere woensdag samen en musiceren we in ons lokaal in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Het aantrekken van nieuwe jongeren is heel belangrijk om een muziekvereniging levendig te houden. Op het concert ‘Back on Track’ brengen we met de jeugd enkele speelse nummers.”

Dit evenement wordt gehouden met ondersteuning van het gemeentebestuur en de Culturele Raad.

(Patrick D.)