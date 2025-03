Turnkring Atlas organiseert eerste algemene kennisquiz

Op vrijdag 21 maart organiseert Turnkring Atlas Tielt de eerste editie van hun algemene kennisquiz in de Europahal. Om 19.45 uur wordt de eerste vraag aan de deelnemende ploegen gesteld.

“Deelnemers kunnen zich verwachten aan een algemene kennisquiz die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht voorkennis of ervaring”, opent de organisatie. “De quiz behandelt een breed scala aan onderwerpen en is dus niet exclusief gericht op turnen. We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan vragen en een gezellige sfeer, waarbij uiteraard een hapje en een drankje niet zullen ontbreken. Bovendien maken de deelnemers kans op leuke prijzen.” Over de prijzenpot kan de organisatie alvast het volgende kwijt. “Uiteraard zijn er prijzen voorzien voor de best scorende teams, maar ook enkele andere ploegen maken kans op een leuke prijs. Een van onze hoofdsponsors is de Tieltse brouwerij De Poes, dus de prijzenpot bevat alvast enkele smakelijke verrassingen. Dit is enkel een tipje van de sluier. Ook Kopieservice Tielt, Den Arend, Den Uil en D’Hespe zorgen er mee voor dat we onze quiz kunnen organiseren.”

Naar hoe het idee is ontstaan om een quiz te organiseren, hoeft niet lang gezocht te worden. “Binnen ons trainerskorps hebben we ooit een quiz georganiseerd als teambuilding, wat positief werd ontvangen. Daarnaast doen we met enkele organisatoren van de Atlas Quiz af en toe zelf mee aan een quiz. Die avonden zijn gezellig en vliegen voorbij. Dit bracht ons op het idee om de teambuilding en ervaringen te combineren en dus een quiz te organiseren voor een breder publiek.”

gymshow

De opbrengst van de quiz heeft alvast een bestemming. “Die gaat naar de organisatie van onze gymshows, die plaatsvinden op 17, 18 en 19 april 2026. Deze shows worden extra speciaal, want volgend jaar viert onze club haar 70-jarig bestaan. Daarnaast was het oorspronkelijk de bedoeling om deze show na een succesvolle editie in 2016 te organiseren in 2021, maar door Corona viel dat in het water. We besloten om de show nu te laten samenvallen met ons jubileumjaar, wat het natuurlijk extra speciaal maakt.”

De Europahal is de ideale plaats om een quiz te organiseren. “Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Er is plaats voor voor maximaal 60 teams. Inschrijven kan via onze Facebook-evenement Atlas Quiz. Een team mag maximaal uit vijf personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro per ploeg”, besluiten ze. (KeMa)