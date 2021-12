Turnkring Atlas in Tielt biedt vanaf volgend jaar ook G-gym aan

Vanaf midden februari 2022 biedt de Tieltse Turnkring Atlas G-gym aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een verstandelijke beperking en/of ASS, die in het reguliere sportcircuit hun gading niet vinden. De inschrijvingen starten vanaf 17 december.

Twee jaar geleden zamelde Turnkring Atlas ter gelegenheid van De Warmste Week 2.000 euro in voor de G-gymwerking van Turnkring Vlamertinge. “Vorig schooljaar liep ik er stage in het kader van mijn opleiding LO en bewegingswetenschappen”, zegt Tiele Verbrugghe. “Je kweekt snel een grote band met die turnertjes met een beperking en het is werken in een heel aangename sfeer.”

Samen met Tibo Spiessens volgde Tiele een infosessie van Gymfed, waarna ze overtuigd waren om G-gym ook binnen hun eigen turnclub te organiseren. “We trokken naar het bestuur, dat groen licht gaf op twee voorwaarden: we dienen kleinschalig te beginnen en de G-gym mag het aantal trainers in ons reguliere turnsessies niet in het gedrang brengen.”

Voor Tiele en Tibo komt het erop neer dat ze er de G-gym op maandagavond van 17.30 tot 18.30 uur in de topturnhal van De Ponte met veel enthousiasme bijnemen. In een beurtrol krijgen ze de hulp van nog vier collega’s. “Een gesprek met iemand van Sport Vlaanderen wees uit dat we best mikken op de doelgroep van kinderen met een verstandelijke beperking en/of ASS (Autismespectrumstoornis). Rolstoelgebruikers zijn er dus in eerste instantie niet bij.”

Kinderen van 6 tot 12 jaar met de aangegeven beperkingen kunnen vanaf 17 december inschrijven door te mailen naar tibospiessens2@gmail.com. Omdat de club iedereen gelijke kansen wil geven, heeft vroeger inschrijven geen zin. “Daarna volgt een kennismakingsgesprek en met zes geïnteresseerden zullen we een testles organiseren”, geeft Tibo mee. “Die zal allicht plaatsvinden de week in aanloop naar de officiële start op 14 februari.”

Focus op turnplezier

Tiele en Tibo beseffen dat het aantal inschrijvingen wel eens fel de zes zou kunnen overstijgen. Moeten ze dan niet op een groter aantal mikken? “Je kunt het ook bekijken dat we zes kinderen aangepaste lichaamsbeweging geven waarvoor ze elders niet terechtkunnen. Bij ons weten wordt in een cirkel van 10 kilometer rond Tielt nog geen G-gym aangeboden.” Deelname aan de testles zal 10 euro kosten. Wie zich dan inschrijft, betaalt 45 euro. Vanaf het seizoen 2022-2023 wordt dat 90 euro.

