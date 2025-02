Turnclub Yzervast viert 100-jarig bestaan met nieuwe voorzitter: “Jaar dat 468 maanden telde”

Met een academische zitting, een etentje en een grote tentoonstelling in Transfo werd zaterdag de start gegeven van het eeuwfeest van Turnclub Yzervast. Het feest werd ook het laatste optreden van Ludo Libbrecht als voorzitter. Hij gaf de fakkel na 39 jaar door aan zoon Marijn Libbrecht.

De Pompenzaal van Transfo liep zaterdagmorgen goed vol voor het officieel deel van de viering van het 100-jarig bestaan van Turnclub Yzervast. “Soms vraagt men aan mensen die 100 jaar worden wat het geheim is om zo lang te leven. Het antwoord is nogal vaak: goed je best doen, werken en genieten en alles met mate doen. Dit is ook ons recept, alleen voegen wij er nog een letter aan toe: alles met maten”, begon Ludo Libbrecht.

100 jaar geleden zocht men kameraadschap en verbondenheid in het samen beoefenen van gymnastiek. “Daarom waren destijds de groepsoefeningen zo populair. De mensen wilden bij elkaar zijn, waardering geven en krijgen en samen iets bereiken. Hoewel we de voorbije eeuw grote veranderingen kenden, is het datgene wat ons hier vandaag samenbrengt: verbondenheid met elkaar, de club en met het turnen.”

Militair kantje

In het begin draaide het turnen vooral rond lichaamsbeweging met als doel de fitheid en paraatheid te bevorderen. “Door het disciplinaire karakter van de oefeningen, wedstrijden en optochten had de gymnastiek toen ook een militair kantje. In de pas lopen, bevelen opvolgen, vlaggengroet, marcheren enzovoort. Dit stramien bleef na de oorlog nog een tijdje nazinderen, maar we gingen uiteindelijk mee met de maatschappelijke evolutie.”

Na die periode werd er meer gewerkt rond persoonlijke ontwikkeling, individuele prestaties en uitstraling van succes. “We gingen van de kokos naar de valkuil, van de blauwe rubberen vloermat naar de verende olympische vloer en van een jaarlijks verslag na de misviering naar een WhatsApp-groep. Alleen de passie en begeestering beleven hetzelfde”, vat Ludo Libbrecht samen.

Turnhal

Is het 100-jarige bestaan van de turnclub een mijlpaal in hun geschiedenis, dan was de bouw van een turnhal door de gemeente dit in 2008 zeker ook. “We deden de verhuis van Heestert naar Zwevegem met gemengde gevoelens. We wilden graag in Heestert blijven, maar uitbreiding bleek daar niet mogelijk. Op het sportcentrum in Zwevegem werd toen door de gemeente een turnhal gebouwd, wat voor ons een enorme verbetering was. Bij de verhuis waren we wel bang om een aantal leden te verliezen, maar dat bleek geenszins het geval te zijn. Integendeel, ons ledenaantal kreeg een boost en we gingen van 300 naar ruim 350 leden.”

Yzervast biedt wekelijkse turnlessen aan, zowel recreatief als competitief, voor kleuters, kinderen, jeugd en volwassenen. Daarnaast organiseert men nog andere activiteiten, zoals de brevettendag, het Gymtopia-toonmoment voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar, sterrendag voor kinderen van het derde tot zesde leerjaar en meisjes van het middelbaar. In november heeft men Rondje Gym, een clubevenement om samen met vrienden rondjes te turnen in de gymzaal. Hoogtepunt is de tweejaarlijkse Turnshow in het Hemelvaartweekend in mei. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

Nieuwe voorzitter

De viering van het 100-jarige bestaan van de club was voor voorzitter Ludo Libbrecht ook het moment om het voorzitterschap na 39 jaar door te geven. “Tijdens een bestuursvergadering lang geleden waren we op zoek naar nieuwe voorzitter. Omdat er niet meteen een kandidaat was, zei ik toen dat ik wel een jaartje wou ‘inspringen’ in afwachting van een definitieve oplossing. Ik wist toen nog niet dat een jaartje bij Yzervast er blijkbaar een is van 468 maanden”, zei hij lachend. Vanaf nu is zijn zoon Marijn er voorzitter.

Ter gelegenheid van 100 jaar Yzervast werd er ook een boek uitgegeven waarin heel wat informatie en archiefmateriaal opgenomen is. Het boek kan besteld worden aan 25 euro via de webshop van turnclub Yzervast: yzervast-heestert.be/