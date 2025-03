Turnclub Jong Moorsele is klaar voor turnfeest

De Moorseelse sporthal gonst van de bedrijvigheid. Turnclub Jong Moorsele is zich volop aan het voorbereiden voor zijn turnfeest ‘Groeten uit…’ op zaterdag 15 maart.

Ingrid en Ruddy zijn druk in de weer: “Ik ga eerst even meedansen met de kleintjes en kom dan terug”, loopt Ingrid snel heen en weer. “En nu ga ik de techniek checken”, zegt Ruddy na onze babbel. Het is duidelijk, de turnclub Jong Moorsele floreert. “Het thema dit jaar is ‘Groeten uit…’ en dan volgt het geboortejaar van de turners. Iedere groep brengt een dans of een oefening op een lied uit zijn geboortejaar.” Ik hoorde alvast Duizend kleine matroosjes en Pommelien Thijs.

“We brengen de voorstelling opnieuw twee keer, een eerste keer om 13.30 uur voor de jongere groepen en de tweede keer om 17.30 uur voor de oudere. De twee reporters zijn weer van de partij om het geheel aan elkaar te praten. De hele ploeg draait mee. We hebben nu 9 bestuursleden en 45 trainers en hulptrainers. En dan kunnen we nog een beroep doen op acht vervangers. Dit is ook nodig, want we tellen nu 363 leden, tussen 3 en 85 jaar. Chic, hé?”, lacht Ingrid.

Draaiboek

“We vinden het belangrijk dat iedereen hier met plezier naartoe komt, en ook dat elke turner zijn verantwoordelijkheid neemt. Zo weet iedereen wat zijn/haar taak is tijdens het feest. Zeker voor de opkuis hebben we een prima draaiboek. Om ervoor te zorgen dat alles betaalbaar blijft, hebben we ook nog onze pannenkoekverkoop in april.”

“Die is vooral om nieuw materiaal te kopen en naar het einde van het jaar is er de koekjes- en chocoladeverkoop. Die dient om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Maar nu is het volle bak voor het turnfeest. Er zijn al meer dan 800 kaarten verkocht”, besluit Ingrid enthousiast. (HV)