Tuinliefhebbers welkom bij Tuinhier Poperinge: “Jonge gezinnen ook de liefde voor het kweken van eigen groenten aanleren”

Tuinhier Poperinge is een vereniging van tuinliefhebbers, van zowel moestuin, siertuin als fruittuin. De vereniging telt een 120-leden. In de toekomst wil Tuinhier Poperinge nog meer nieuwe leden verwerven en kennis uitdelen met de leden en toekomstige leden.

“Sinds 6 maart 1956 is onze vereniging Koninklijke Tuinbouwbond geworden. Dit wil zeggen dat ze toen reeds meer dan 100 jaar bestond. Nu heet onze vereniging Tuinhier Poperinge”, zegt voorzitter Marc Lemahieu.

“De vereniging is tot stand gekomen omdat er toen nood was aan informatie over het kweken en telen van groenten. In die tijd was het belangrijk om groenten en fruit te telen om te voorzien in voedsel voor het gezin. Er was een klein inkomen en grote gezinnen.”

Bedrijfsbezoek

Zo’n tienmaal per jaar komt Tuinhier Poperinge samen in de Boeschepestraat 20 in Poperinge. “Telkens met een voordracht met een erkende spreker. Maandelijks vergaderen we met leden, telkens de tweede vrijdag van de maand, dit is een vaste datum behalve in juli en augustus, en dan ook nog samen aankopen van diverse producten. We hebben ook jaarlijks een bedrijfsbezoek en een dagreis waar we prachtige tuinen bezoeken.”

“Elk jaar is er ook een bedrijfsbezoek en een tuinreis”

Voorzitter is Marc Lemahieu, penningmeester Luc Lemahieu en Johan Gekiere is secretaris. Het bestuur bestaat uit drie gezinnen. “Ook de kinderen helpen graag een handje mee binnen het bestuur. Zo blijft het bestuur jonge en vernieuwende ideeën hebben. Momenteel telt de vereniging zo’n 120 leden. Iedereen kan lid worden, er zijn geen verplichtingen. Leden krijgen het interessante tuinblad Tuinhier in de brievenbus.”

Jaarplanning

In de toekomst wil Tuinhier Poperinge nog meer nieuwe leden verwerven en kennis uitdelen met de leden en toekomstige leden. “We willen ook jonge gezinnen de liefde voor het kweken van eigen groenten aanleren, want zeg nu zelf wat je zelf kweekt, smaakt veel beter”, aldus Marc.

Tuinhier Poperinge zorgt voor een boeiende jaarplanning. “Zo hebben we dit jaar nog verschillende thema’s die aan bod komen. Op 13 oktober aanleg tuin en winterharde kuip- en terrasplanten op 10 november. Op 8 december is het thema eetbare planten en kruiden. Alvast ook een tipje van de sluier voor 2024, dan komen volgende voordrachten aan de beurt: biodiversiteit in de moestuin, bewaren van fruit en manden vlechten. Elk jaar is er ook een bedrijfsbezoek en een tuinreis”, besluit voorzitter Marc Lemahieu.