Tuinhier viert 40ste verjaardag

Tuinhier bestaat dit jaar 40 jaar. De vereniging startte in 1983 onder de naam De Volkstuin. In 2014 veranderde de naam naar Tuinhier. De eerste voorzitter was Freddy Van Iseghem, die bijna 37 jaar deze functie had. De penningmeester was Roger Vanlerberghe. Huidig voorzitter is Jozef Vancauwenberghe, sinds oktober 2021. Tuinhier organiseert jaarlijks enkele voordrachten en uitstappen. Daarnaast is er de bekende bebloemingswedstrijd. Op Facebook en Instagram (tuinhier.lichtervelde) geeft de vereniging tips en informatie rond het wel en wee in de tuin. Het bestuur bestaat verder uit Gerard Huyghebaert, Dorine Noppe, Dominique Plysier, Tjorven Ramboer, Marc Cools en Koen Van Isacker. (JW/foto Kurt)