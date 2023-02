Tuinhier schenkt 3.200 euro resterend kasgeld aan sociale winkel: “Ook onze winkelkar wordt duurder”

Vereniging Tuinhier Zwevegem bestaat niet meer. Men schonk het resterende kasgeld aan sociale winkel Surplus. “We zijn blij met deze gift, want niet alleen het aantal klanten stijgt, ook onze winkelkar wordt steeds duurder”, dankte voorzitter Palmer Vandemeulebroecke.

De sociale winkel Surplus is aan zijn vijfde werkjaar toe. Vooral het laatste jaar merkt voorzitter Palmer Vandemeulebroecke een grote toename van het aantal mensen die hulp nodig hebben. “Door de huidige maatschappelijke omstandigheden blijft het aantal klanten helaas verder stijgen. Helaas, voor de ellende waarin vele personen zijn terechtgekomen. Er was de coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne, met als gevolg de gestegen energiekosten en de nog verder stijgende prijzen van voedingswaren en winkelwaar. En ja, we merken dat voor alleenstaande mensen met kinderen zelfs werk hebben geen bescherming meer is tegen armoede.”

Oekraïne

Op vandaag bedient men 70 à 75 gezinnen bij iedere bedeling. “Zo bieden we hulp aan meer dan 200 personen en er zijn nog méér gerechtigden, maar niet iedereen geraakt hier altijd. Het is ook hartverwarmend om de Oekraïense families, vooral moeders met kinderen, die in Zwevegem verblijven, te kunnen helpen.” Volgens Palmer is Surplus meer dan een sociale winkel. “De mensen appreciëren de warme ontvangst en de sociale babbel, bij een koffie en een versnapering. Daarnaast is er ook de vriendelijke bediening door de vrijwilligers in de winkel. Ook de ruime keuze aan kwalitatieve producten, groenten en fruit, diepvries en brood én het aanbod van vers gebak bij het verlaten van de winkel spreekt de mensen aan.” Palmer wilde dan ook van de gelegenheid gebruikmaken om de talrijke sponsors, zowel op financieel vlak als in natura, te danken. “Sponsoring die ook heel welkom is natuurlijk, want we moeten steeds meer aankopen en ook onze winkelkar wordt steeds duurder.” Hij noemde verder deze breed gedragen sympathie uiterst bemoedigend voor het team van de 21 vrijwilligers.

Tuinhier

Op de nieuwjaarsdrink waren ook oud-bestuursleden van de vereniging Tuinhier Zwevegem aanwezig. Deze vereniging heeft met de jaarwisseling haar werking gestopt. “Het was steeds een bloeiende en succesvolle vereniging en bestond al 86 jaar in Zwevegem. Voor corona telden we nog meer dan 120 leden, maar net zoals bij sommige andere verenigingen, ging het aantal leden al twee jaar in dalende lijn. Wat misschien nog belangrijker was, er was ook geen instroom van nieuwe en jongere bestuursleden. De vereniging werd nu dus gestopt”, vertelde Werner Depraetere, een van de pioniers van Tuinhier Zwevegem. Het bestuur van Tuinhier besloot unaniem het resterend kasgeld, 3.200 euro, te schenken aan Surplus. (Geert Vanhessche)