Tuinhier Meulebeke heft glas op 2023 en op 40-jarig bestaan

De Meulebeekse afdeling van Tuinhier heeft vorige week vrijdag geklonken op het nieuwe jaar en op haar veertigste verjaardag. Voorzitter Frans Tack (78) was dan ook zeer verheugd om maar liefst 200 leden welkom te mogen heten in de grote zaal van het dienstencentrum Ter Deeve.

“2023 wordt een heel bijzonder jaar”, sprak voorzitter Frans Tack. “We vieren onze veertigste verjaardag, en we doen dit niet enkel in een nieuwe outfit voor onze bestuursleden, we bieden u vanavond een welgevuld programma aan, met een aperitief als startmoment, een optreden van Basiel en vervolgens heerlijke koffiekoeken in plaats van de traditionele pannenkoeken die we altijd naar aanleiding van Lichtmis serveerden.”

“We zorgen daarenboven voor een schitterend activiteitenprogramma. Op 14 april brengen we een bezoek aan Agrotopia in Roeselare. Op 10 juni zijn we te gast voor een rondleiding in het concertgebouw in Brugge; daarna maken we een wandeling in Diksmuide en bezoeken we een prachtige privétuin in Vladslo.”

“Op 19 augustus staat een bezoek aan het Europees Parlement of aan het distributiecentrum Colruyt Halle op het programma, gevolgd door een bezoek aan de grootste anthuriumkwekerij van Europa, in Herent, en een druivenkwekerij in Overijse. Op zondag 24 september vieren we met ons allen veertig jaar Tuinhier in Meulebeke.”

“Naast deze uitstappen staan er ook vormingsmomenten geprogrammeerd: op 7 maart hebben we aandacht voor de klimaattuin, op 9 mei hebben we het over het kweken van meloenen, pompoenen en zomergroenten, op 7 november staan de dahlia’s in het brandpunt van de belangstelling, en op 5 december maken we een prachtig kerststukje.”

Ter afronding mocht men per gezin gratis een cyclaam mee naar huis nemen.

(LB)