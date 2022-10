Tuinhier Langemark-Poelkapelle viert honderdste verjaardag met fietszoektocht en expo

Tuinhier Langemark-Poelkapelle stelde naar aanleiding van het 100-jarig bestaan een fietszoektocht samen waarin onder andere de natuur en de bijen in de kijker gezet werden en reikte vrijdag de prijzen uit. In het voorjaar van 2023 zetten voorzitter Heidi Van Zele en het bestuur de eeuwviering nog eens in de verf met een tentoonstelling.

In 1922, net na de Eerste Wereldoorlog, was er schaarste aan plantgoed, zaden en meststoffen. Zo ontstond in Poelkapelle Het Werk van den Akker, dat later Volkstuin werd en tegenwoordig Tuinhier heet. Honderd jaar laat de vereniging de eeuwviering niet ongemerkt voorbijgaan. Ondervoorzitter Jos Thorrez stelde een fietszoektocht samen waarin onder andere de natuur en de bijen in de kijker gesteld werden”, vertelt voorzitter Heidi Van Zele. “Hij bedacht de originele vragen en stippelde het leuke parcours uit. Het parcours liep langs een Engelse, een Duitse en een Canadese oorlogsbegraafplaats. Eén van de te zoeken foto’s was een kunstwerk van de Belgische beeldende kunstenaar José Vermeersch, die dit jaar eveneens 100 jaar geworden zou zijn.”

Mooi prijzenpakket

De fietszoektocht liep van juni tot eind september. Winnaar werd Monique Thore, gevolgd door Herman Vannieuwenhuyse op de tweede plaats en Johan Decoster op de derde plaats. “Dankzij enkele sponsors konden we een heel mooi prijzenpakket overhandigen aan alle 54 deelnemers. Iedere deelnemer kreeg een mooi gevulde goodiebag met daarbovenop een zak potgrond en diepvriesgroenten én als kers op de taart kon iedereen nog een extra prijs kiezen, gaande van groentenmanden, waardebonnen bij enkele plaatselijke handelaars tot bloembollen, zaailatten, fietstassen…”, vervolgt Heidi, die in 2016 de fakkel overnam van Serge Verslype als voorzitter en sinds eind vorig jaar ook deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van Tuinhier West-Vlaanderen.

Ontbijtboxen

Veel verenigingen die net na WO I werden opgericht zagen hun feestjaar in het water vallen door corona. Tuinhier kon die kogel net niet helemaal ontwijken. “Corona strooide in januari nog eventjes roet in onze plannen, onze nieuwjaarsreceptie kon niet doorgaan, maar in februari was er een eerste voordracht over het gebruik van de hobbyserre. Er kwamen veel leden. Ze waren duidelijk blij dat er weer voordrachten en activiteiten konden doorgaan na de voorbije coronajaren”, aldus Heidi Van Zele. “In maart gingen we op bedrijfsbezoek naar een kruidenkwekerij én stelden wij – op mijn initiatief – voor het eerst uitgebreide en verzorgde ontbijtboxen samen. Het was een echt succes en zeker voor herhaling vatbaar. In juni trokken we op daguitstap naar de Floriade in Almere, werden we ontvangen in het gemeentehuis en organiseerden we een feestelijk etentje.”

Expo als apotheose

In november komt er nog een voordracht aan over het maken van mocktails. “De apotheose van het ivoren jubileum wordt een tentoonstelling in de Poelkring op 14, 15 en 16 januari 2023, met feestelijke opening op 13 januari”, geeft Heidi nog mee. “Onze afdeling telt 106 leden, wat best wel goed is. Er komen nu en dan nog leden bij en iedereen is van harte welkom. Lid worden kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een mailtje te sturen naar tuinhier.langemarkpoelkapelle@gmail.com. (TOGH)