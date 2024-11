Tuinhier huldigt laureaten hofprijskamp

Onder het motto Wat je zelf tuint, is top bekroonde Tuinhier Rekkem-Lauwe-Menen in het Dorpshuis de mooiste sier- en groentetuinen tijdens de jaarlijkse hofprijskamp. De jury beloonde de groene vingers van Bernard Provost twee keer: zowel in de categorie kleine siertuin als in de categorie kleine groentetuin kaapte hij de eerste plaats weg. Ann Heyman en haar echtgenoot Jan Roelstraete werden in de bloemetjes gezet voor de mooiste grote siertuin. Freddy Deltour mag dan weer trots zijn op de mooiste grote groentetuin van de streek. (CB/foto CB)