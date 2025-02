Tuinhier houdt praktische snoeivoordracht

Op zondag 2 maart houdt Tuinhier vanaf 9.30 uur een praktische snoeivoordracht bij Jan Vanhooreweder en Linda Vlieghe in de Izegemstraat 88. Gastspreker Jacques Demarez uit Lendelede, die al meerdere jaren de vaste snoeier is, zal zijn beste snoeischaar meebrengen om de leden ‘al wandelend door de tuin’ zijn snoeikunsten te demonstreren en dit voorzien van de nodige uitleg. Hou het weerbericht in het oog en pas jouw kledij aan volgens de weersomstandigheden. Achteraf kan je weer op temperatuur komen met een kopje warme koffie, gratis aangeboden door Tuinhier. Parking langs de Izegemstraat.

Gratis voor leden. Niet-leden: 5 euro. Info: tuinhieringelmunster@gmail.com.

noël.neirynck@telenet.be