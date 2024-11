Tuinhier bekroont de mooiste achtertuinen

Naar jaarlijkse gewoonte huldigt Tuinhier de laureaten van de achtertuinen. Dertig deelnemers schreven zich dit jaar in, voorzitter Geert Vangheluwe mocht prijzen uitreiken in vier categorieën. Bij de kleine tuinen werd Wilfried Vandenberghe laureaat, Ludwig Derumeaux won de ereprijs. Bij de middelgrote tuinen ging de titel naar Didier Masschelein, de ereprijs was voor Philippe Vandecasteele. Er waren heel wat deelnemers bij ‘de grote tuinen’, daar werd Marc Beyls laureaat en kreeg Jacques Cappelle de ereprijs. Bij de groentetuinen ten slotte is Joris D’Hespeel primus. Marc Beyls kreeg in die categorie de ereprijs. (SLW/foto SLW)