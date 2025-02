TTC Jong Gullegem is een van de grootste competitieclubs: “Naast de inspanning vooral ook ontspanning”

TTC Jong Gullegem werd op 17 januari 1971 in de schoot van de moederclub van veel Gullegemse sportverenigingen gesticht, namelijk turnclub Jong Gullegem. Michel Declercq werd de eerste voorzitter van een vijfkoppig bestuur.

Toen al waren Claude Verschaeve en Marnix Wostijn (de enige die er van de eerste dag bij was en er nog steeds bij is) naast Romain Malfait en Luc Vanhee lid van het bestuur. De plaatselijke parochie, nu omgetoverd als theater, fungeerde als speelruimte voor een intern clubtornooi en een eerste gemeentelijk kermistornooi. Lowie D’hulst is reeds acht jaar de huidige voorzitter.

“Ik ben op mijn zesde begonnen met tafeltennis. Ook mijn vader en broer waren al actief bij TT Gullegem”, vertelt de 29-jarige Kortrijkzaan. “Ik doorliep er de jeugdopleidingen en groeide mee in de klassementen en de carrousel van trainingskampen. Sportief zat ik op mijn 16de aan mijn plafond, waardoor ik mij wilde engageren in de club. Ik gaf training, ook aan mensen met een beperking en in een tweede fase kwam ik in het bestuur terecht. Stap voor stap groeide ik mee. Ik nam de voorzitterssjerp over van Frank Decaluwe, niemand anders was kandidaat. Momenteel speel ik zelf ook nog, tot vorig seizoen in landelijke. Nu met twee kindjes is dit wat moeilijker naast een job als ondernemer. Nu telt vooral de fun nog”, zegt Lowie.

Bijna 200 leden

“We hebben een club met verschillende afdelingen. Eén daarvan is de 55+, eentje met een hoge animograad. Ook onze G-tafeltennissers dragen we al meer dan 20 jaar hoog in het vaandel. Als ze er zin in hebben en ze zijn ertoe in staat, zijn ze altijd welkom. We flirten momenteel met de 200 ledengrens. We zijn een van de grootste competitieclubs in Gullegem.”

“We proberen de G-Sporters zo goed mogelijk te integreren in de club”

Geert Vanhove is trainer-coördinator bij de club. “We hebben ploegen van tweede nationale tot en met vijfde provinciale”, zegt de 61-jarige Vanhove. “We hebben ook een zusterclub ‘Locomotief Gullegem, met een twaalftal leden. Vijftien jaar geleden zijn ze afgesplitst omdat ze onder vrienden verder in competitieverband willen blijven spelen.”

“We tellen ook een 60-tal jeugdspelers. Ook recrea’s en G-sporters zijn bij ons welkom. Het verhaal van de G-tafeltennissers is redelijk uniek te noemen. We proberen hen zo goed mogelijk te integreren in de club. Ze spelen dus ook tussen de valide spelers. Chris Van Biervliet is hier de bezieler van. Hij zorgt voor de tornooien, specials, waar we nu een viertal geselecteerden hebben. Wijzelf zorgen ook voor het vervoer in samenwerking met De Branding en de Waak. Dan heb je natuurlijk ook nog onze 55+. Voor hen is samen sporten het belangrijkste.”

Trainer/coördinator

“Zelf heb ik altijd op een hoog niveau gespeeld”, gaat Geert, verder. “Tien jaar geleden ging ik het engagement aan om trainer en coördinator te worden. Ik ben dus veel op de werkvloer terug te vinden. We hebben momenteel 12 gediplomeerde trainers waarvan A- en B trainers. Onze trainingsgroepen zitten momenteel vol.”

“De coronaperiode was een echte ramp voor de zaalsporten. Nu pas is alles weer zoals voorheen. We hebben ondertussen een bestuur die al een decennia bij de club is. We proberen nieuwe mensen daarvoor warm te maken.”

Zes Ploegen kampioen

“Het seizoen 2002-2003 werd een prachtig seizoen. Het jeugdcomité, bestaande uit drie ouders, twee trainers, twee bestuursleden en een speler, draaide op volle toeren. Sportief speelden er liefst 6 ploegen kampioen, waaronder de A-ploeg die voor het eerst in de geschiedenis naar tweede nationale promoveerde. Bovendien zijn we erin geslaagd om de ononderbroken ketting tussen eerste en vijfde provinciale te realiseren…”

4 ploegen in de hoogste afdelingen (2015-2016)

“In dat seizoen had TTC Gullegem voor het eerst 4 ploegen in de hoogste afdelingen. De laatste nieuwkomer (onze D-ploeg) stond meer dan zijn mannetje in het eerste seizoen, landelijke competitie. Het behoud bleek net iets te hoog gegrepen…. maar ze zijn ambitieus om volgend jaar opnieuw de promotie af te dwingen. We mochten ook Geert Vanhove, terug van weggeweest, verwelkomen als versterking van onze eerste ploegen en als trainer voor de recreanten en 55+. Voor het eerst trad ook onze A-ploeg aan in de Beker van België, waarbij ze verdienstelijk voor een volle zaal in Gullegem in de 1/8 finale tenonder gingen. Florian zette ook zijn opmars bij de mensen met beperking en in onze A-ploeg verder, met als bekroning een selectie voor de Paralympics in Rio (Brazilië), waar hij zou meedingen naar een medaille. Ook op bestuursniveau verschoven enkele functies en personen. We mochten met Gianni Decock een nieuw bestuurslid verwelkomen.”