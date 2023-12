TTC De Kikker bestaat bijna 20 jaar: “We vormen samen een gezellige bende”

Al bijna 20 jaar kan je bij tafeltennisclub De Kikker in Watou terecht om in een gezellige sfeer een balletje te slaan. Maak kennis met de tafeltennissers die ooit begonnen als minivoetballers.

Luc Lignel is er al van bij het ontstaan van de club bij. Hij legt uit hoe ‘De Kikker’ op een ietwat aparte manier tot stand kwam. “Vroeger waren we inderdaad een minivoetbalteam. Toen we allen een dagje ouder werden, beseften we dat we het voetbal op een dag vaarwel zouden moeten zeggen. Maar we wilden nadien niet in onze zetel vastgeroest raken en het onderlinge contact verliezen. We waren, en zijn tot op vandaag, een hechte vriendengroep, dus gingen we op zoek naar een alternatief om sportief bezig te blijven. Doordat we toen al met wat leden waren die graag eens aan de tafeltennistafel gingen staan, kwam plots het idee om de club om te vormen. Zo zijn we sinds 2005 TTC De Kikker. In het begin was het heel gemoedelijk, met een oude tafel die we van de stad Poperinge kregen, aangevuld met nog wat tafels die we links en rechts op de kop konden tikken. Maar door de jaren heen hebben we ons ledenaantal vrij constant kunnen houden en zijn we vandaag de dag bijna twintig jaar actief.”

“De leeftijd van onze leden varieert tussen 25 en 78 jaar”

Sommige voetballers haakten af, anderen sloten aan bij TTC De Kikker. Op vandaag zijn er nog altijd vier ‘voetballers’ die deel uitmaken van de club die haar thuis kent in De Bollaard. Momenteel telt de club 22 leden, wat volgens Lignel ideaal is. “De stad Poperinge schonk ons dit jaar nog twee extra tafels. Dat maakt dat we momenteel vijf competitieve en drie recreatieve tafels hebben. Zelf spelen we geen competitie, maar we mogen dus wel met uitstekend materiaal werken. We kunnen dus altijd met 16 man constant tafeltennissen op donderdagavond, onze clubavond. Gemiddeld zijn we met een 15-tal leden die wekelijks present tekenen, ideaal dus volgens onze capaciteit.”

Nieuwe leden

Dat wil echter niet zeggen dat er geen nieuwe leden mogen bijkomen. “Integendeel, iedereen is welkom, of je nu ervaring hebt of niet. We zijn een recreatieve club, dus beperken we ons tot onze trainingen en tweemaal per jaar organiseren we ook een tornooi voor onze eigen leden. Ervaring is geen vereiste en we helpen natuurlijk graag nieuwe leden om zich te integreren. Ook leeftijd speelt geen rol. Momenteel varieert de leeftijd van onze leden tussen de 25 en 78 jaar en ons oudste lid is nog altijd een te duchten tegenstander!”

Een tijdje geleden was er wel een dip in de inschrijvingen. “Dat had te maken met de bouw van de nieuwe Bollaard. Toen de oude Bollaard werd afgebroken, moesten we noodgedwongen een tijdje uitwijken naar het OC in Proven. Onze leden zijn voornamelijk afkomstig uit Watou zelf, aangevuld met mensen uit Proven, Abele en Poperinge. “Enkele echte Watounaars die de oversteek naar Proven niet wilden maken, hebben toen afgehaakt. Maar ondertussen zijn we weer op ons gemiddelde aantal leden en bovendien kunnen we onze geliefkoosde sport nu in een prachtige accommodatie beoefenen.”

Opvallend is dat er uitsluitend mannen lid zijn van TTC De Kikker. “Dat is zeker niet bewust. We hebben in onze geschiedenis echter nog maar één keer een vrouwelijk lid gehad. Misschien is dat toevallig. We maken zelf geen reclame voor onze club, de meeste leden komen via vrienden die vertellen over De Kikker. Maar iedereen mag eens langskomen om te proberen. Dat kan gerust gratis om de sfeer eens op te snuiven en te zien of de club je ligt. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat we een gezellige bende zijn waarin niemand uitgesloten wordt ongeacht je niveau. Iedereen helpt elkaar en zo ontstaat er al snel ook met nieuwe leden een band”, besluit Luc Lignel.