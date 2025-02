Trofee van verdienste voor Bernard Verschuere

Afgevaardigden van de culturele verenigingen verkozen een laureaat voor zowel een individuele als een groepsprestatie. Tijdens een feestavond, opgeluisterd door het Gregoriaans koor en keurig geleid door Bart Dujardin, werden de laureaten in het zonnetje gezet. Het koor, onder leiding van Egied Vandommele, kwam verrassend uit de hoek met naast een paar religieuze liederen ook ludieke composities met het gregoriaans als ritme en/of toon.

Burgemeester Louis Vanderbeken had de eer de verschillende trofeeën, telkens een kunstwerk van een Deerlijkse kunstenaar, aan de laureaten te overhandigen. Uit de genomineerde verenigingen ging de trofee naar de oud-strijdersbond. Voorzitter Bruno Dhaene was verrast. Hij vertelde over de werking van zijn ploeg en vond het onder meer als hun taak de jeugd te informeren over wat meer dan een eeuw geleden gebeurde.

Gedachtenisprentjes

Voor de individuelen was de trofee voor Luc Adams. Hij verzamelde gedachtenisprentjes van alle oud-strijders en is de trouwe vaandrig van die vereniging. Als kers op de taart was er een bijzondere trofee van verdienste voor de afscheidnemende voorzitter Bernard Verschuere van de culturele raad. In een huldewoord zei schepen Rooryck: “Hij startte als ondervoorzitter van de cultuurraad in 1988 naast voorzitter Julien Van Eeckhoutte. Van begin 1995 tot 2000 was Bernard bestuurslid van de cultuurraad maar ook lid van de raad van bestuur van ons gemeenschapscentrum. Hij werd opnieuw ondervoorzitter van 2007 tot 2009. Vanaf 2010 werd hij voorzitter en bleef dit tot einde 2024.”

Hij kende achtereenvolgens als cultuurfunctionaris Chris Benoit, Stijn Vermoere, Delphine Derammelaere, Peter Mortier, Freek Depraetere en de huidige Edward Selis. “Ik waardeer ten zeerste jouw fenomenale inzet voor het culturele ontmoetingsleven in Deerlijk, weinigen kunnen dit palmares voorleggen. Jouw vergadering was altijd goed voorbereid in samenspraak met de schepen en de cultuurfunctionaris. Ik benoem je graag tot erevoorzitter”, klonk het.