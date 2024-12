Triatlonclub 12Beaufort pakt weer uit met Start2Triatlon: “Een specifieke en ervaren begeleiding”

Triatlonclub 12Beaufort (12B04) wil in 2025 met de zesde editie van Start2Triatlon atleten deskundig begeleiden naar hun eerste recreatieve triatlondoel. “We zien het als onze missie om triatlon laagdrempelig te maken. Met dit project stomen we sporters, zonder specifieke triatlonervaring, in 21 weken klaar voor hun eerste sprint- of kwarttriatlon.”

Hugo Slosse, huidig voorzitter, maakte destijds deel uit van de Reddersclub Oostende. Daar ontstond het idee om een vzw te starten die aan mountainbike zou doen. Dat duurde niet lang en er werd al vrij vlug beslist om voor triatlon te gaan. “Mede door de dames van Tri-Active, een sportwinkel in Oostende. Aan zee geraakten we met 12Beaufort vrij gemakkelijk aan een naam”, opent de voorzitter. Door de jaren heen wisselde het aantal leden zich af. De voorbije twee, drie jaar is er een instroom van heel wat jongeren van 15-16 jaar. “Ook een beetje door Average Rob die het triatlon vorig jaar wat heeft gepromoot. Die jonge gasten trekken dan vrienden aan zodat we nu een mooie mix hebben van alle leeftijden, tot zelfs zestigers. Dit is aangenaam en het zorgt voor variatie binnen onze club. De jongeren nemen de ouderen tevens op sleeptouw.”

Ontstaan: 2008. Aantal leden: Circa honderd. Bestuur: Hugo Slosse (voorzitter), Jozua Velle (ondervoorzitter), Els Vandycke (penningmeester), Stef Vansteenhuyse (secretaris), Marc Syryn en Benjamin Verlet. Trainingen: Iedere dag, met uitzondering van de maandag. Er zijn drie zwemdagen, op woensdag is er lopen en op zaterdag en zondag fietsen. In de gesloten Facebook- en WhatsAppgroep spreken de leden af voor de trainingen en wedstrijden. Website:12beaufort.be.

Voor het plezier

Bij 12B04 ligt de nadruk tijdens het uitoefenen van triatlon op plezier, het is niet puur resultaatgericht. “Bij ons is iedereen welkom. Wij verplichten niemand om iets te doen. Ik zie ons niet als een eliteclub. We gaan het zeventiende jaar in en hebben wel een zeer mooie basis. Ook vanuit Start2Triatlon hebben we jaarlijks mensen die bij ons blijven. In de paasvakantie organiseren we tevens een fietsstage in Mallorca. Zij die het wensen kunnen mee. Wij sluiten niemand uit. Nel bijvoorbeeld. Zij is een van onze leden. Tijdens een mountainbiketoertocht kwam zij zwaar ten val en nu verplaatst zij zich in een rolstoel. Zij traint nog altijd met ons mee”, vertelt Hugo.

“De voorbije twee, drie jaar is er een instroom van heel wat jongeren van 15-16 jaar” – Hugo Slosse, voorzitter

De triatlonclub organiseert tijdens de zomer in Oostende de manche van het Loopcriterium van de Kust. Naast het gevarieerde aanbod aan groepstrainingen zijn er regelmatig niet-sportieve events om de groepssfeer te bevorderen. “We hebben leden die in triatlon van een achtste tot een volledige afstand doen. We zijn er voor beginnende amateurs tot bijna profs. Vier van onze leden zijn destijds naar Hawaï geweest en onlangs heeft Thomas Mares zijn eerste volledige Ironman afgewerkt. In Cosumel, Mexico, finishte hij in 9 u. 01’, goed voor een tweede plaats in zijn Agegroup 30-34. Voorts zijn er Hans Van den Buverie uit Bredene en Glenn Velle uit Eernegem. Die laatste komt dit jaar bij 12B04 in aanmerking voor een trofee omdat hij de meeste wedstrijden deed. Een ervan was het Loung Course Weekend in Nieuwpoort dat hij ook won.”

Vanaf nul

De Oostendse club doet al vijftien jaar wedstrijden en pakt binnenkort uit met Start2Triatlon. “Wie dat wenst krijgt vanaf woensdag 8 januari 2025 ongeveer zes maanden specifieke begeleiding. Het gaat om mensen die hun eerste stappen in de triatlonsport willen zetten. Die begeleiding gebeurt door ervaren clubtrainers onder leiding van hoofdtrainster Inge Roelandt. Zij zorgen tevens voor de nodige tips en tricks tijdens de trainingen en wedstrijden. Het doel is een sprint- of een kwarttriatlon. Als voorbereiding kan er eventueel deelgenomen worden aan de sprinttriatlon in Diksmuide op zondag 18 mei 2025. De kwarttriatlon in Izegem op donderdag 29 mei 2025 is het einddoel. “We begeleiden de deelnemers vanaf nul. Zij het wel met de veronderstelling dat ze kunnen zwemmen, lopen en fietsen. Zonder hierbij een bepaalde snelheid of tijd te behalen”, aldus Hugo.

De deelnameprijs voor Start2Triatlon bedraagt 300 euro. Naast de trainingen is inbegrepen: een kledijpakket, een wekelijkse update van het trainingsschema per deelnemer, de nieuwsbrief met info en tips, een verzekering en de deelname aan alle groepstrainingen, ook na Start2Triatlon tot eind 2024. (ACR)