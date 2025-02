Trail d’Oostkamp krijgt PR-Oostkampprijs

De PR-Oostkampprijs 2025 gaat naar de organisatoren van de Trail d’Oostkamp. Deze jaarlijkse prijs wordt toegekend aan individuen of groepen die met hun inzet bijdragen aan een warme, inclusieve en verbonden gemeenschap in Oostkamp. De Trail d’Oostkamp, die in 2020 voor het eerst werd gehouden, is het resultaat van de samenwerking van zes vrienden uit Groot-Oostkamp die elkaar leerden kennen tijdens het voetballen in Hertsberge en hun krachten bundelden om een evenement te creëren dat sport, natuur en verbinding combineert. “We zijn zeer vereerd deze onderscheiding te mogen ontvangen. Het geeft ons het warme gevoel dat de trail gewaardeerd wordt in Oostkamp en een boost om dit te blijven organiseren”, vertelt Joy Louwagie. (GST/foto GST)