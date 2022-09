Totaalverbod sterke drank op Stadsfestival Harelbeke… behalve voor cafés, externe standhouders en bezoekers.

Afgelopen weekend vierde Harelbeke feest. De jaarlijkse kermis en braderie zag er toch een beetje anders uit dan normaal, want vooraf werd aangekondigd dat er geen sterke drank meer mocht verkocht worden. Het stadsbestuur nam deze maatregel omdat er vorig jaar heel wat incidenten plaatsvonden door overmatig drankgebruik. Er werd gesproken over een totaalverbod, maar die term bleek toch niet helemaal correct te zijn.

Al voor de start van het weekend werd duidelijk gemaakt dat cafés op hun eigen stand wél sterke drank mochten serveren, omdat zij hier sowieso een vergunning voor hebben.

Ook externe standhouders behielden dit recht, zoals de Monkey Bar, waar de vodka en triple sec prominent werd geëtaleerd. Wie toch niet wou rekenen op de professionele aanbieders van cocktails of shotjes, kwam gewoon zelf voorbereid naar de braderie. Jenever in glazen én plastic flessen werden overal in het straatbeeld bovengehaald uit rugzakken en handtassen.

Hypocriete regel

Conclusie is dat vooral de verenigingen de dupe waren van het sterke drankverbod. “We begrijpen de maatregel, want vorig jaar is het inderdaad een beetje in de hand gelopen”, reageren Lara Allegaert (22) en Michelle Verspaille (21), leidsters van Chiro Tijl en Nele. “Maar het is echt hypocriet dat de regel niet voor iedereen geldt. Twee weken geleden in Stasegem (dorp in Harelbeke, red.) mocht er ook volop jenever verkocht worden. Wij verkopen elk jaar cocktails, dat is onze grootste winstfactor. Die viel nu weg, een serieuze streep door onze rekening. De alternatieven, zoals sangria, zijn schaars, waardoor de standen hun eigenheid verliezen. Iedereen had zijn eigen ding, nu kun je overal hetzelfde kopen. We hopen dat het verbod volgend jaar wordt afgeschaft.”

“De standhouders zijn hun eigenheid kwijt, want nu kon je overal hetzelfde drinken”

Ook bij Zeescouts Harelbeke klonk er onvrede. Zij zijn al jaar en dag dé plek om te genieten van een jenevertje. “Ik denk dat het aan de bezoekers zelf is om hun eigen grenzen te kennen. Wie wou drinken, kon dat nu toch op andere plaatsten. Enkel de jeugdbewegingen worden gestraft, en dat net na de coronacrisis waarin het ook bijna onmogelijk was voor ons om de kas te spijzen”, aldus leider Lance Anckaert (18).

Ondanks het regenweer en de nieuwe drankregel spreken de meeste verenigingen toch over een succesvol weekend. Zaterdag werd er tot 3 uur ‘s nachts gefeest en ook zondag zaten de terrassen vol.