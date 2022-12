Torrac zet loopkampioenen in de bloemetjes

In Salons Ten Boogaerde in Kortemark heeft loopclub Torrac zijn kampioenen in de bloemetjes gezet.

Werden onder luid applaus gehuldigd: wedstrijdkampioen heren Cris Colpaert, wedstrijdkampioen dames Sissi Callewaert, aanwezigheidskampioenen heren Cris Colpaert en Bart Schepens, aanwezigheidskampioen dames Erna Slabbinck, marathonkampioen heren Tuur Rigole, marathonkampioen dames Sissi Callewaert, halve-marathonkampioen heren Bart Godderis en halve-marathonkampioen dames Nancy Haest. Het bestuur bestaat uit voorzitter Sissi Callewaert, secretaris Frank De Ruwe, penningmeester André Brassaert, Hans Jaques en Bart Schepens. (foto JS)