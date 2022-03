Torhoutse tafeltennisclub herleeft

Sinds het overlijden van voorzitter en boegbeeld Norbert Trio (88) in september 2020, en met corona als bijkomend juk, stond de werking van tafeltennisclub TTC Sportline op een laag pitje. Maar daarin heeft een nieuw en jong bestuur verandering gebracht. Met een doorstart op een haalbaar niveau en onder een nieuwe naam: TTC Torhout.

Geen ploeg in nationale afdeling meer bij TTC Torhout, maar wel twee teams in tweede provinciale, met de ambitie om met minstens één ervan naar eerste provinciale te promoveren. Er wordt hard gewerkt om de eigen jeugd optimaal op te leiden. Maar ook gezellig recreatief komen tafeltennissen, is perfect mogelijk.

Tornooi Gouden Palet

De jonge bestuursleden die TTC Torhout op de rails hebben gezet en voorheen bij TTC Sportline hebben gespeeld, zijn voorzitter Christof Vermeersch uit Diksmuide, secretaris Arne Huyst uit Aalter, penningmeester Justine Busschaert uit Zedelgem, pr-man Maarten Kerkhof uit Kortemark, jeugdverantwoordelijke Xavier Melis uit Torhout en interclubleider Jordy Caes uit Lichtervelde.

De eerste aanzet tot TTC Torhout dateert al van een kleine twee jaar geleden, maar het coronavirus dwarsboomde een vlotte en rimpelloze doorstart. “Nu kunnen we er eindelijk écht tegenaan”, zegt voorzitter Christof Vermeersch. “We hebben een hechte bestuursploeg en onze leden amuseren zich. De competitie is in geen geval onbelangrijk, maar toch gaat het ons vooral om het sporten op zich. Vandaar dat het ook recreatief kan en mag.”

Er bestaat een kans dat de club in 2023 het gerenommeerde tornooi De Gouden Palet van onder het stof haalt. In augustus 2019, het jaar vóór corona, toen wijlen Norbert Trio nog voorzitter was, had de 35ste editie van De Gouden Palet moeten plaatshebben, maar die werd uiteindelijk afgeblazen. Sindsdien is er van het befaamde, internationale Torhoutse tornooi geen sprake meer geweest.

Quiz voor clubkas

“We willen zeker niets overhaasten”, zegt Christof Vermeersch wijs. “De Gouden Palet, telkens begin augustus, had in de loop van de jaren grote bekendheid verworven, met wedstrijden in zowat alle categorieën en de komst van te duchten A-spelers. Gespreid over drie dagen mocht TTC Sportline doorgaans zo’n duizend inschrijvingen noteren, maar op het einde was de financiële haalbaarheid weggeëbd.”

“Vandaar de afgelasting in 2019. Als we hier weer mee zouden starten, moeten we vooraf heel goed weten waar we zullen uitkomen. Het heeft geen zin om dolle avonturen aan te gaan die op onze club wegen. Maar mocht het effectief kunnen, dan staan we open voor een herstart.”

Om de tafeltennisvereniging een bredere bekendheid te geven en wat geld in de clubkas te krijgen, organiseert TTC Torhout op zaterdagavond 9 april in zaal De Mast aan de Industrielaan in Torhout voor het eerst de algemene-kennisquiz Trivia Night.

“Met vragen op een haalbaar, maar uitdagend niveau”, zegt pr-verantwoordelijke Maarten Kerkhof. “Zowel voor teams die gedreven naar de zege willen streven, als voor zij die alleen uit zijn op een avondje amusement. We starten om 20 uur. De ploegen mogen uit ten hoogste vier mensen bestaan en betalen 20 euro per team. Iedereen heeft prijs. We hebben een maximum van 40 ploegen vooropgesteld en er zijn er nu al 30 ingeschreven. Wie er nog bij wil zijn, wacht dus beter niet te lang meer met inschrijven, via quiz@ttctorhout.be.”

Komen kennismaken

TTC Torhout telt momenteel een zestigtal leden en hoopt dat aantal geleidelijk aan nog een beetje te kunnen opkrikken.

“Vrijblijvend met onze club komen kennismaken, is uiteraard mogelijk”, zegt voorzitter Christof Vermeersch. “Dat kan op de trainingsavonden. Tafeltennis is een fantastische sport, zowel voor lichaam als geest. Jongens, meisjes, mannen of vrouwen: iedereen is welkom. De leeftijd doet niet ter zake. Sport voor iedereen!”

Op zaterdag van 9 tot 11 uur hebben in de stedelijke sporthal de trainingen voor de jeugd en de beginners plaats. Voorts wordt er getraind op dinsdagavond van 19 tot 22 uur en op woensdagavond van 19 tot 21 uur. Op zaterdagavond wordt er dan in principe competitie gespeeld.

(JS)