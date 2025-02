Torhoutse koren Smile, Con Spirito en Pop Out spelen musical Pinokkio: “Er bestaat een groot respect voor elkaars eigenheid”

Samen met het kinderkoor Con Spirito en het jeugdkoor Pop Out brengt Smile, het koor voor mensen met een beperking, twee voorstellingen van de musical Pinokkio, telkens voor 300 toeschouwers. Nog bijna een maand voor de première zijn beide opvoeringen al uitverkocht. “We hebben het verhaal in een moderner jasje gestopt en aangepast aan de talenten van onze koorleden.”

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 8 maart om 17 uur en op zondag 9 maart om 15 uur in OC De Schouw in Lichtervelde. Voor wie een kaartje heeft kunnen bemachtigen, opgepast: er zal heel stipt met de opvoeringen begonnen worden en eenmaal alles bezig is, blijven de deuren onverbiddelijk gesloten.

Jongste 6, oudste 78

Joke Tanghe (64), de dirigent van Smile, en Nora Carette (29), de dirigent van Con Spirito en Pop Out, zijn de dragende krachten van de productie. Twee jaar geleden rees het idee om Pinokkio op te voeren en al zowat een jaar hebben de repetities plaats. In eerste instantie repeteerden de koren afzonderlijk, maar sinds Nieuwjaar doen ze dat samen: per week twee samenkomsten van telkens twee uur.

“We baseren ons uiteraard op het kinderboek De avonturen van Pinokkio dat de Italiaan Carlo Collodi in 1883 geschreven heeft”, zegt Joke. “We hebben het verhaal in een moderner jasje gestopt en aangepast aan de talenten van onze koorleden. We spelen met een heel heterogene groep, maar ieders rol, hoe klein ook, is belangrijk. Het jongste koorlid is 6, het oudste 78. De drie koren kunnen het uitstekend met mekaar vinden. Er bestaat een groot respect voor elkaars eigenheid. Het is mooi om te zien hoe harmonieus alles verloopt.”

Er treden in totaal zowat 50 koorleden op: de helft van Smile en de helft van Con Spirito plus Pop Out. Een zeskoppig orkest speelt de live muziek. Het bestaat uit Filip Jaques, Véronique Verlinde, Ivan Grootaerd, Dominiek Vercruysse, Julie Verbeerst en Nora Carette zelf. Filip heeft, vaardig en gedreven als altijd, de arrangementen geschreven. Karine Dedrie, de mama van Nora, begeleidt de koorleden en geeft muzikale tips. En de kostumering is van de hand van Nele Manhaeve.

Warmte terugkrijgen

Geert Steelant, de man van Joke Tanghe, is voorzitter van Smile. Hij heeft de vele decorstukken voor Pinokkio ontworpen. Hij vervaardigt alles samen met Guido Vermeulen en twee Smile-leden, Steven en Mario. “Zo doet iedereen zijn deel om er fantastische voorstellingen van te maken”, zegt Nora. “We zullen nog hard repeteren naar 8 en 9 maart toe, maar nu al loopt het erg vlot.”

“Het spreekt voor zich dat we voor professioneel geluid en licht zorgen”, vult Joke aan. “We laten niets aan het toeval over. Het is keihard werken, maanden aan een stuk, maar je krijgt er enorm veel warmte voor terug.”

In OC De Schouw beschikt de cast over een bijzonder grote scène om te zingen, te acteren, te dansen en te musiceren. “We benutten die ruimte optimaal”, vervolgt Joke. “We vonden in ons eigen Torhout niet direct een geschikte zaal om ons ding te doen en zijn dus naar Lichtervelde uitgeweken. Het stadsbestuur steunt ons wél met een projectsubsidie en daar zijn we natuurlijk blij om.”

De drie koren sluiten niet uit dat ze in de toekomst nog meer voor producties zullen samenwerken. “We kunnen het goed met elkaar vinden”, aldus Nora. “Misschien pakken we later weleens met een gezamenlijk concert uit. Zoiets vraagt minder inspanningen dan een musical. Een productie zoals Pinokkio is veel arbeidsintensiever en vergt heel wat tijd.”

In 2019 Jungleboek

Smile is niet aan zijn proefstuk toe. In het najaar van 2019 speelde het koor al de musical Jungleboek, die op groot enthousiasme werd onthaald. “Het succes van die productie heeft ertoe geleid dat we met Pinokkio een tweede keer zoiets doen”, zegt Joke. “Onze koorleden vroegen daar al langer na. En voor hen alles!”