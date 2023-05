Topwedstrijden beachvolley op Grote Markt Kortrijk

Van 16 tot 21 mei wordt de Grote Markt weer omgetoverd tot een zandbak waar je zowel rugby als beachvolleymatchen kunt meepikken.

Voor volleybalclub Balti Kortrijk Spurs is het al de 25ste keer. In het weekend van 20 en 21 mei zakken alle toppers uit het Belgische dames- en herenbeachvolley naar de Grote Markt af. Nieuw is de randanimatie met een Kids Corner en optreden op zaterdagavond. En de volleybalfans worden nog meer verwend. De dames- en herenteams van de nationale ploeg werken in De Lange Munte hun interlands af. Wie op zoek is naar een nieuwe favoriete sport is dan weer welkom op Sportprikkels. Op 13 mei gooien de Kortrijkse sportverenigingen van 13.30 tot 17 uur de deuren open. Je kan sporten uitproberen of een demonstratie bijwonen. (VVRK)

Info: www.kortrijk.be/sportprikkels