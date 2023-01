Topkampioen bij d’Yzerbyters

Leiselenaar Stefaan Vandewalle is al 15 jaar kampioen bij wielerclub d’Yzerbyters. Ook dit jaar miste Stefaan nauwelijks een rit: 49 van de 51 gereden ritten was hij op de afspraak. “Enkel bij een familiefeest of als er een jaarmis is voor mijn moeder, beslis ik om te passen”, zegt Stefaan. “Onze zondagse uitstappen met d’Yzerbyters zijn iets om naar uit te kijken! Het is een geestige bende en je kan er je hoofd leegmaken.” Ook bij de dames werd iemand tot kampioen uitgeroepen: Febe Vandamme (22) uit Leisele.”

D’Yzerbyters fietsen, behalve bij slecht weer, elke zondag. De vereniging vraagt geen lidgeld. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Stefaan Missiaen voor alle info: stefaanmissiaen@telenet.be. (AB/foto AB)