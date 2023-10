Toosten met kopje koffie doe je in Torhout voortaan met ‘Boontje’

Om te klinken met een glaasje alcohol bestaan er woorden genoeg van ‘proost’ tot ‘santé’ maar voor het toosten met een kopje koffie hadden we tot nu toe nog geen typische term.

Daar is verandering in gekomen. Ruim 40 Torhoutenaren dienden een suggestie in en de jury van de derdewereldraad Trosso nomineerde zeven inzendingen: Koffieklets, Boontje, Troostbakje, Torkom, Koppie, Mokkas en Kaffeeolé.

Twee keer ingestuurd

Daaruit mocht het publiek het uitverkoren t(r)oostwoord kiezen en dat is ‘Boontje’ geworden. Die term werd tweemaal als suggestie ingestuurd, met name door Jaak Ameel en door het team van het Vrijetijdshuis. Ze ontvingen in de Wereldwinkel elk een fairtradepakket. (foto JS)