Toneelvereniging ‘t Olsenaarke pakt uit met ‘Van Boer tot edelaar en terug’

Toneelvereniging ’t Olsenaarke staat na vier jaar afwezigheid terug op de planken. Komend weekend vinden de laatste voorstellingen plaats van ‘Van Boer tot edelaar en terug’, wat eigenlijk het jubileumstuk voor hun 40ste verjaardag in 2021 moest worden. Daarom zijn kosten noch moeite gespaard.

De coronapandemie stuurde de afgelopen jaren zowat alle theaterproducties danig in de war. ’t Olsenaarke ondernam nog een poging om hun jubileum te vieren, maar door de aanhoudende onzekerheid duurde het drie jaar voor ze hun jubileum konden vieren. “In maart 2020 zouden we in première gaan met onze vorige productie, ‘Gevangene Ontsnapt’”, zegt voorzitter van ’t Olsenaarke Luc Ameye. “Een week voordien ging alles op slot. Terechte maatregelen, maar toch…”

“In 2021 zouden we ons 40ste jubileum vieren met de toneelvereniging, het stuk mocht daarom iets speciaals zijn. Het idee voor ‘Van boer tot edelaar en terug’ is vertrokken van bij de dames in de groep die graag eens in zo’n typisch kostuum uit de 18e eeuw wilden spelen. Om praktische redenen hebben we de hoepelrokken wel achterwege gelaten. Eind november zijn we terug beginnen repeteren en dat ging heel vlot, iedereen was enthousiast. Ook onze medewerkers die bijvoorbeeld achter de toog staan, amuseerden zich. Doorheen de pandemie is niemand vertrokken uit de vereniging, iets waar we heel dankbaar voor zijn.”

Adelbrieven

‘Van boer tot edelaar en terug’ speelt zich af in het Olsene van rond 1750. Een verwaande herenboer wil adelbrieven bemachtigen om het tot burgemeester te kunnen schoppen. Daarom geeft hij een boerenfamilie onderdak nadat hun woning vernield werd door een inval van het Franse leger. Met die daad van liefdadigheid hoopt hij aan zijn adelbrieven te geraken. Het verhaal werd geschreven door Luc Ameye en is ook een wandeling doorheen de geschiedenis. “In het programmaboekje staan enkele weetjes over de historische achtergrond van het stuk, zowel over bijvoorbeeld de Heksen van Olsene als de bredere context van de Oostenrijkse Nederlanden van toen. Maar we pretenderen absoluut niet volledig historisch correct te zijn. Het is vooral een avondje ongedwongen plezier. De eerste voorstellingen waren alvast een grandioos succes en er zijn nog kaarten beschikbaar voor komend weekend.” (JF)