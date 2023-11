Toneelvereniging De Gebroken Spiegel in Bellegem bestaat 50 jaar: “Tantes was het hoogtepunt”

Een van de oudste toneelverenigingen in de regio is toneelvereniging De Gebroken Spiegel uit Bellegem. De vereniging bestaat 50 jaar. Onze krant mocht het archief inkijken terwijl acteur en archivaris Hugo Lefebvre herinneringen ophaalde. “We zijn nog altijd zeer goed bezig maar hadden ook onze puberteitsjaren.”

In Bellegem wordt al meer dan 100 jaar toneel gespeeld door enkele verenigingen. Een daarvan is De Gebroken Spiegel die in 1972 gesticht werd. “Tussen 1945 en pakweg 1970 was er in Bellegem geen enkele ‘echte’ toneelvereniging actief en toch werd er in die periode door andere verenigingen ontzettend veel gelegenheidstoneel gespeeld. Eind de jaren zestig kwam er waarschijnlijk onder invloed van de televisie een einde aan de glorieperiode van het verenigingstoneel. Zowat alle verenigingen schrapten de toneelactiviteiten van de agenda”, vertelt archivaris en acteur Hugo Lefebvre (71), die 46 jaar bij de vereniging is.

Avondvullend

“Die leemte werd snel opgevuld door de KWB, die succes kende met het opvoeren van eenakters ter gelegenheid van Rerum Novarum. Zij wilden meer en besloten avondvullende stukken te brengen voor een groot publiek. Een volavondstuk brengen vraagt uiteraard heel wat organisatie en inspanning, en daarom besliste de KWB een toneelvereniging met eigen bestuur op te richten: De Gebroken Spiegel. De naam heeft eigenlijk geen stichtende of speciale betekenis. Hij refereert naar een anekdote van een grimespiegel die aan diggelen viel tijdens de opvoering van Hoe ouder hoe zotter in 1970. Toen Roland Depreux de naam bedacht kon hij er onmogelijk de symbolische geladenheid van inschatten. Het logo zou een decennium op zich laten wachten tot in 1985. Het is een ontwerp van de Bellegemse cartoonist Handi, het alias van Hans Dierick.

“De naam heeft eigenlijk geen stichtende of speciale betekenis”

Het allereerste stuk Trouwen of betalen lokte in 1973 een slordige 300 toeschouwers. “Later werden dat er 400 en meer tot zelfs 700 op ons tienjarig bestaan”, weet Hugo. “We speelden toen voornamelijk blijspelen en gaven toen ook meer voorstellingen om iedereen de kans te geven het stuk te zien.”

In 1985 is De Gebroken Spiegel 13 jaar oud. “De puberteit brak aan blijkbaar: de vereniging maakte een moeilijke periode door, raakte het noorden kwijt, en werd nukkig, koppig, moeilijk bestuurbaar. Het speelseizoen 1985-1986 eindigde in absolute mineur: zonder opvoering, zonder regisseur, zonder technische ploeg, zonder subsidie. Er restten toen alleen maar scherven van een Gebroken Spiegel”, mijmert Hugo.

In 1986 werd De Gebroken Spiegel een autonome vereniging. “Er werd gezocht naar een kleine spelerskern die in een regie van Jef Depaepe de komedie Wij gaan naar Benidorm bracht. Het was meteen een bemoedigende start van een periode die tot op vandaag duurt. Het is de periode waarin Jef jaarlijks een stuk regisseert voor De Gebroken Spiegel en waarin de vereniging gemiddeld 850 toeschouwers per productie weet aan te trekken.”

Hoogtepunten

Wat zijn de meest memorabele momenten? “De periode waarin we stukken van Cyriel Buysse speelden. Het stuk Tantes zijn we zelfs gaan opvoeren in Landegem en Nevele, de streek van Cyriel Buysse zelf. In een leeg parochiezaaltje waar we het met een heel simpele techniek moesten doen, maar ook in openlucht vlak voor het originele huis van de echte tantes. Schitterend”, vertelt Hugo. “De opvoering van Brassed Off!, met onze toneelvereniging en de Koninklijke Harmonie Sint-Leonardszonen:een hartverwarmend massaspektakel, theater met livemuziek. Ook memorabel is het moment waarop je beseft dat men vooral op technisch vlak er sterk op vooruit gegaan is. Ook in stukkenkeuze is er een grote evolutie.” Hugo schreef ook een jubileumboek over 25 jaar De Gebroken Spiegel en bij uitbreiding over 100 jaar toneel in Bellegem.