Toneelvereniging Archontiko uit Emelgem viert jubileum met ‘Adhémar de clochard’

Toneelvereniging Archontiko uit Emelgem bestaat vijf jaar. Dat eerste jubileum viert ze met de opvoering van het stuk ‘Adhémar de clochard’ van Krista Roelens, in regie van Bruno Vansteenkiste. Een bijzondere voorstelling rond de gekke avonturen van een man die leert wat het is om zwerver te zijn.

“Archontiko werd opgericht in 2017”, vertellen voorzitter Jan Maertens en auteur Krista Roelens. “Het door de stad Izegem volledig opgeknapt dorpshuis werd de vaste stek van onze toneelvereniging. Archontiko is Grieks voor ‘dorpshuis’, en Griekenland is de bakermat van het theater. We speelden de voorbije vier jaar ‘In de Sacoche’, ‘Als ’t maar een jongen is’ , ‘Hotel te koop’ en ‘Swami Bami’.”

Eenmalig uitwijken

“Ons vijfde jaar is ons eerste jubileumjaar en daarvan wilden we iets speciaals maken. Vandaar dat we voor die ene keer ‘Adhémar de clochard’ niet in het Dorpshuis spelen, maar wel in de grote zaal van De Leest, in de Sint-Jorisstraat, op vrijdag 24 en zaterdag 25 november om 20 uur.”

Auteur Krista Roelens is medestichter van Archontiko en iemand met al heel wat theater- en auteurservaring. “Die deed ik op als spelend lid van toneelgroep Uylenspieghel in Ingelmunster, als stichtend lid van Archontiko Emelgem en als regisseur bij kindertheater Taptoni in Ingelmunster”, vertelt ze. “Mijn liefde voor muziek en toneel bundel ik in de animatiegroep Indigo, waarmee ik samen met mijn zus Nadine een muzikaal programma voor verenigingen breng.”

Krista schreef voor kinderen vooral muzikale sprookjes, maar ook theaterwandelingen. “Recent waagde ik me nog aan een ander genre: het moorddiner Nondedjeu, dat met succes gebracht werd door de Ingelmunsterse toneelgroep Uylenspieghel.”

Huwelijksjubileum

Haar eerste toneelstuk voor volwassenen heette Mijn lief is geen dief. “Adhémar de clochard, een tragikomedie, speelden we met de familie ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van mijn ouders, en voerden het daarna nog zeven keer op. De opbrengst ging naar de palliatieve zorg in Kortemark. In De Leest wordt het uiteraard opgevoerd met spelers en speelsters van Archontiko.”

Als zijn vrouw hem in de steek laat en bovendien berooid achterlaat, besluit Adhémar de deur van zijn dorpsslagerij voorgoed achter zich dicht te trekken en als clochard in Parijs te gaan leven. Dat valt niet meteen zo goed mee, maar gelukkig kan hij rekenen op de steun en de vriendschap van Clothilde, een doorgewinterde clochard. Hij beleeft er de gekste avonturen, met kleurrijke figuren als straatmadelief Lulu Lafleur, de rijke weduwes Lebon, het zakkenrollersduo Sonny en Claude, en inspecteur Lenez…

Ervaren regisseur

De regie is in handen van Gullegemnaar Bruno Vansteenkiste. Hij realiseerde al op jeugdige leeftijd eigen voorstellingen en volgde opleidingen woordkunst en toneelgerelateerde cursussen via het AWT. Hij studeerde af aan het Royal Institute for Theater, Cinema & Sound (RITCS) in Brussel in 1990. Hij werkte onder andere als freelance filmanimator, illustrator, auteur, storyboarder en conceptueel ontwerper. Vandaag volgt hij nog altijd opleidingen om de nieuwste theatertechnieken te leren. Bruno is actief als auteur en acteur, en regisseert bij heel wat toneelverenigingen. In 2011 kreeg hij als acteur een bekroning op het Festival van de Gouden Meeuw.

De spelers zijn Simon Defrancq (Adhémar), Louise Tytgat (Clothilde), Krista Roelens (Lulu Lafleur), Emiel Santy (Rob De Goor), Sharice Vansteelant (Sonny), Jonas Coussement (Claude), Jo Houck (Inspecteur Lenez), Nele Bekaert (secretaresse Sophie), Veerle Bekaert (Marguerite Lebon), Grietje Verstraete (Madeleine Lebon), Johan Vanthournout, Myriam Lagae en Tine Daver (stadswerkers), Daisy Denys en Erwin Decabooter (passanten) én nog heel wat figuranten. Decorbouwers zijn Filiep Maertens en Johan Vanthournout.