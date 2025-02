Toneelkring Wij Bouwen viert 80ste verjaardag met ‘B&B De Stille Rust’: “De toeschouwers omverblazen”

De Oostnieuwkerkse toneelkring Wij Bouwen is dit jaar welgeteld tachtig jaar jong. Feestelijkheden staan er naar aanleiding van die verjaardag niet op het programma, maar uiteraard wordt dit jaar wel opnieuw een toneelstuk opgevoerd. Doordat zaal Zonneheem werd afgebroken in afwachting van een gloednieuw cultureel centrum moet Wij Bouwen uitwijken naar Staden.

“Zonneheem was ettelijke decennia de vaste stek voor Wij Bouwen”, weet regisseur Marc Ketels. “De zaal ligt al een tijdje tegen de vlakte terwijl de werken voor een nieuw cultureel centrum volop bezig zijn. Dat centrum komt er overigens op de plaats waar zich vroeger Zonneheem bevond. Zonneheem was straatoud, maar bood wel heel wat voordelen. Zo kon er zonder problemen om het even welk decor gebouwd worden, terwijl dat decor er ook wekenlang kon blijven staan. Door de afbraak moeten we uitwijken naar zaal Blommenhof in Staden, een locatie die overigens dezelfde voordelen biedt als het vroegere Zonneheem.”

Zaal Zonneheem

Het wordt voor de leden van Wij Bouwen zonder enige twijfel wennen aan het nieuwe cultureel centrum dat op de plaats verrijst waar Zonneheem stond. De vereniging had er immers van begin de jaren 80 van de vorige eeuw haar onderkomen. Dat blijkt uit de historiek op de website van Wij Bouwen. Voor er sprake was van Wij Bouwen had Oostnieuwkerke niet echt een ‘vaste’ toneelkring.

“Het wordt een ware uitputtingsslag voor de spelers van dienst”

“Tussen 1922 en 1938 stond de Katholieke Vlaamse Meisjesbond in voor een jaarlijkse toneelopvoering”, luidt het op de website. “Daarnaast waren er af en toe voorstellingen door andere Oostnieuwkerkse verenigingen. Pas in 1945 kwam er met Wij Bouwen een volwaardige toneelvereniging. Grote bezieler was Jos Bogaert, een Antwerpenaar die tijdens de oorlog naar Oostnieuwkerke uitgeweken was. De thuishaven van de kring was indertijd de feestzaal van de oude vrije school. Rond de jaren 80 van de vorige eeuw verhuisde Wij Bouwen naar zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat. De technische mogelijkheden lagen er immers heel wat hoger.”

Gezellige B&B

“In het Blommenhof voeren we de klucht B&B De Stille Rust op”, vertelt Marc Ketels. “Het stuk werd bedacht door de inmiddels overleden Roeselaarse auteur Werner Van Branteghem.” Regisseur Ketels gaf zijn eigen draai aan het verhaal. “In B&B De Stille Rust staan meneer en mevrouw Puttemans centraal”, legt Marc uit. “Zij baten al jaren een goed draaiend funerarium uit. Als hun enige dochter trouwt en het nest verlaat komt er heel wat ruimte vrij. Mevrouw Puttemans ziet het licht en besluit om een gezellige B&B op te starten naast het funerarium. Dat daar vodden van komen staat in de sterren geschreven. Het stuk is een echte wervelwind die de toeschouwers wellicht omver zal blazen. Dat was en is de bedoeling. Het wordt een ware uitputtingsslag voor de spelers van dienst.”

Nieuwe acteurs

Marc Ketels regisseerde twee jaar geleden al de toneelversie van de overbekende Britse comedyserie Allo Allo en kreeg nu opnieuw het vertrouwen. “Allo Allo leverde ons overigens een aantal nieuwe spelers op”, aldus Marc. “Voor Allo Allo hadden we nogal wat figuranten nodig. Café René moest immers vol zitten. Voor vier figuranten smaakte dit duidelijk naar meer. Zij vertolken nu immers een rol in B&B De Stille Rust. Een aantal vaste waarden zoals Rik Degryse kan daardoor van een sabbatjaar genieten. Onze groep is dan ook flink uitgebreid. Momenteel beschikken we over een 25-tal spelende leden. We hebben dan ook geen moeite om acteurs te vinden. Bovendien hebben we het voordeel dat er nogal wat jonge mensen deel uitmaken van Wij Bouwen.”

Praktisch

Toneelkring Wij Bouwen plant acht voorstellingen van B&B De Stille Rust. De première vindt op vrijdag 14 maart om 20 uur plaats. Nadien zijn er voorstellingen op zaterdag 15 maart (20 uur), zondag 16 maart (16 uur), vrijdag 21 maart (20 uur), zondag 23 maart (18 uur), woensdag 26 maart (20 uur), vrijdag 28 maart (20 uur) en zaterdag 29 maart (20 uur). De voorstellingen vinden plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein 12 in Staden. Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen op de website